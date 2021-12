Regala un alveare 3Bee e porta la sostenibilità sotto l’albero questo Natale

Insieme, tu e la persona che riceverà il regalo, proteggerete le api e il pianeta, gustando direttamente a casa del miele artigianale

[9 Dicembre 2021]

Aspetti il Natale tutto l’anno e non vedi l’ora di stupire le persone che ami con regali originali? Perché non farlo con idee regalo etiche e sostenibili? Quest’anno regala un alveare 3Bee e porta la sostenibilità sotto l’albero!

Scegliere le api 3Bee è il regalo perfetto e allo stesso tempo una sorpresa dolce e sostenibile. Insieme, tu e la persona che riceverà il regalo, proteggerete le api e il pianeta, gustando direttamente a casa del miele artigianale e genuino.

Un piccolo gesto che nasconde un grande messaggio, una piccola azione che fa la differenza nel mondo in cui viviamo.

Ma facciamo un passo indietro. Le api sono insetti fondamentali per noi e per l’intero pianeta. Dalle loro molteplici azioni quotidiane dipende più del 70% del cibo che ogni giorno mettiamo sulle nostre tavole. Ci sono poi colture che non dipendono solo dalle api, ma a differenza di altri insetti, quando sono le api a trasportare il polline di fiore in fiore producono un raccolto più abbondante.

Quando parliamo di api non possiamo non parlare di biodiversità. Infatti, le api, come tutti gli impollinatori in generale, forniscono un servizio di regolazione degli ecosistemi e di conseguenza della biodiversità.

Ma purtroppo anche l’inquinamento ambientale ha il suo ruolo: cambiamenti climatici, malattie, parassiti e agrofarmaci rappresentano un costante pericolo per la salute e la sopravvivenza delle api. Qui entra in gioco l’apicoltore, che ogni giorno si prende cura degli alveari, cercando di salvaguardare la vita delle api stesse. Gli apicoltori sono gli eroi della biodiversità che attraverso interventi mirati supportano il lavoro e la vita delle api. Oggi, fare l’apicoltore sta diventando un lavoro piuttosto complesso.

Per questa ragione, Regala un alveare 3Bee è l’iniziativa perfetta per sostenere gli apicoltori e proteggere le api e l’ambiente. Grazie ai dispositivi 3Bee, gli apicoltori possono tenere sotto controllo lo stato di salute delle api, intervenire in modo tempestivo in caso di problematiche, limitare la moria delle api e programmare al meglio la loro attività.

Gli apicoltori si prendono cura delle api, mentre le persone che hanno un particolare interesse per la sostenibilità, l’ambiente e le api possono dare il loro sostegno a questi apicoltori, scegliendo di adottare o regalare un alveare.

Cosa devi fare per regalare un alveare? Ti bastano pochi semplici click!

Pochi e semplici click ti permetteranno di fare un dono sostenibile ed etico: scegli l’apicoltore, la fioritura da impollinare, il miele da gustare e il piano di adozione che vuoi regalare. Puoi scegliere di consegnare il regalo di persona, oppure inviarlo via mail inserendo i dati della persona a cui recapitarlo.

Il fortunato che riceverà il regalo, avrà il certificato di adozione personalizzato, le credenziali per accedere all’App per il monitoraggio della salute delle api e il miele genuino spedito direttamente dall’apicoltore a fine stagione produttiva. Sul sito di 3Bee sono presenti oltre 40 varietà di miele, tipiche della penisola italiana.

Sempre più persone desiderano ricevere doni più eco-sostenibili ed etici: la sensibilità green è diventata centrale anche nel mese più consumistico dell’anno. Fare un regalo diverso ed eco-friendly non è impossibile: Regalare un alveare 3Bee ne è l’esempio. Quest’anno porta sotto l’albero la sostenibilità e scegli le api 3Bee!

(Publiredazionale)