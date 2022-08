Raccolta differenziata, il buon compost si fa senza contenitori

Che si impieghi una compostiera domestica o ci si affidi al servizio d’igiene urbana, nella Forsu ci vanno solo residui organici

[12 Agosto 2022]

La frazione organica dei rifiuti urbani (Forsu) rappresenta una fetta della raccolta differenziata che diventa ogni anno più importante, arrivando già a pesare per oltre il 40% di quanto differenziato: dal suo recupero è possibile compost, un elemento fondamentale per arricchire il suolo di nutrienti rendendolo più fertile, aumentando la sostanza organica presente e riducendo così la necessità di fertilizzanti per orti e giardini.

Per ottenere un compost di qualità è però indispensabile che il conferimento dei rifiuti organici (sia che avvenga nella propria compostiera domestica, sia affidandosi ai servizi d’igiene urbana), come spiega Gionni Ueid, il personaggio interpretato dal comico toscano Jonathan Canini, nella nuova campagna di comunicazione elaborata da Toscana circolare.

Bastano pochi accorgimenti per fare la differenza. Qualche esempio? In primis evitare di gettare nell’organico i contenitori (imballaggi) assieme ai residui organici da gettare – come scarti di cucina, sfalci e potature – e dunque non utilizzare neanche sacchetti di plastica non compostabili per non compromettere l’intero processo di compostaggio.