Quali cooperative per l’economia circolare? Se ne parla all’Università di Ferrara

Il 18 ottobre in agenda un nuovo seminario, all’interno del Festival sviluppo sostenibile 2022 di ASviS

[13 Ottobre 2022]

Inserito nel calendario del Festival sviluppo sostenibile 2022 di ASviS questo seminario che si terrà presso l’Università di Ferrara che invita esperti ricercatori e professionisti del territorio Italiano, e ferrarese, per raccontare il lavoro che viene svolto dalle cooperative verso l’economia circolare e altri Goal previsti dall’Agenda 2030, quali per esempio il Goal 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica) per lavoro pagato equo e il Goal 12 (Consumo e produzione responsabili).

Climate circular coop è un progetto legato a una ricerca svolta da dei dottorandi dell’Università di Ferrara in collaborazione con Legacoop e Roma Tre per osservare e studiare le modalità di innovazione verso una sostenibilità ambientale e non solo sociale. Ci sarà occasione di dibattere il ruolo delle cooperative per i seguenti come business model che riesce data la sua particolare struttura a essere un incentivo per estendere sul territorio dal locale al nazionale valori quali la sostenbilità ambientali in multeplici aspetti.

Il seminario vuole essere di spazio per un tipo di azienda che viene spesso messa da parte e raccontare (e invitare per commenti e domande) ad altri ricercatori o interessati quello che si sta facendo verso un miglioramento.

Il seminario è stato organizzato dall’Università di Ferrara e (CEntre for Research on Circular economy, Innovation and SMEs) in collaborazione con gli Uffici del Parlamento europeo in Italia; CentoForm; Legacoop Estense; Centro studi LegaCoop Roma e si terrà presso l’Ateneo a Ferrara nell’Aula 3 in Corso Porta Mare, 2 il 18 Ottobre dalle 14 – 18:30.

Registrazione evento su Eventbrite.

Streaming online su Youtube

a cura di ClimateCircular Coop