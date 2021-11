Premio di laurea David Solazzo, per la ricerca su diversità bioculturale e conservazione degli ecosistemi

L’Università degli Studi di Firenze ha pubblicato un bando dedicato al lavoro del giovane fiorentino David Solazzo, cooperante Cospe tragicamente scomparso a Capo Verde

[16 Novembre 2021]

I cambiamenti ambientali continuano a minacciare la società e la sua economia con un forte impatto sugli ecosistemi. La ricerca accademica si muove in Italia e all’estero attivamente per trovare soluzioni innovative e interdisciplinari che possano contribuire alla conservazione della biodiversità sul nostro pianeta. Dedicarsi alla conservazione degli ecosistemi e proseguire il lavoro di scambio interculturale che negli ultimi anni sta prendendo piede è un passo importante che necessita di essere valorizzato e sul quale è doveroso investire tempo e risorse.

L’Università degli Studi di Firenze risponde a questo bisogno e ha pubblicato nei giorni scorsi un bando per un premio di laurea dedicato al lavoro del giovane fiorentino David Solazzo, cooperante Cospe tragicamente scomparso a Capo Verde il 1 maggio 2019 dopo essersi dedicato con passione alla promozione della biodiversità presso alcune remote aree rurali. Qui e in Angola, David si ricorda infatti per il suo impegno e per aver mantenuto uno stretto contatto con le popolazioni locali, adottando un approccio di ascolto e di condivisione delle conoscenze agricole tradizionali.

Il premio di laurea a lui dedicato è rivolto agli studenti laureati presso l’ateneo che hanno focalizzato le loro tesi di laurea magistrale discutendo su tematiche legate alla diversità bioculturale e alla conservazione degli ecosistemi nel periodo compreso fra ottobre 2020 e la sessione di novembre 2021. Sul sito dell’ Università degli Studi di Firenze si informa che per partecipare al bando è necessario inviare la propria domanda entro il 30 novembre 2021. Il premio è del valore di € 1.500,00 ma in totale sono stati raccolti 5000 euro, che saranno suddivisi tra questa e altre iniziative di promozione in memoria di David e con un’attenzione a queste tematiche.

Si tratta di un impegno a far conoscere ai giovani neo laureati il suo lavoro per ricordarlo nelle vesti di ricercatore, agronomo, professionista serio con la sua empatia, la sua capacità di intrecciare relazioni e la sua vicinanza con le comunità locali, di cui voleva conoscere problemi, risorse per condividerle e costruire insieme un mondo più giusto per tutti.

Il bando è consultabile a questo link. È possibile restare informati anche seguendo la pagina Facebook a cui vi invitiamo a iscrivervi: https://www.facebook.com/GiustiziaperDavidSolazzo.

