Le Sentinelle del Creato 2022 premiate a Bari da Greenaccord

Cala il sipario sulla XVII edizione del Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato

[28 Novembre 2022]

Si è conclusa a Bari la XVII edizione del Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato, organizzato come sempre dall’onlus Greenaccord, che nell’occasione ha assegnato anche il premio “Sentinella del Creato 2022” a personaggi italiani di spicco.

Tra questi l’attrice Antonella Attili, che nei suoi film e nei suoi monologhi ha dimostrato una particolare sensibilità per i temi ecologici e sociali; la scienziata del Cnr e neopresidente della Società italiana per le scienze del clima, Maria Cristina Facchini; il già delle pagine ambientali de La Repubblica, Antonio Cianciullo.

Sono stati premiati anche anche dei giovanissimi cronisti, indicati dall’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi), per il loro approfondimento giornalistico sulle comunità energetiche. Il nome di Giorgio Malavasi, giornalista del settimanale diocesano di Venezia, Gente Veneta, è invece quello indicato dalla Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc).

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato, infine, all’unico componente italiano del comitato scientifico dell’Agenzia europea dell’ambiente, Walter Ganapini, che da anni si spende per la formazione delle più giovani generazioni di attivisti ambientali con la consapevolezza che occorra concorrere alla crescita di nuove “sentinelle” per avere maggiori forze per proteggere la nostra unica “casa comune”.