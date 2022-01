L’oroscopo più sostenibile d’Italia compie 10 anni: ecco le stelle del 2022 viste da Barbabietola

[3 Gennaio 2022]

L’arrivo del nuovo anno è un momento d’oro per provare a leggere le stelle, a maggior ragione su greenreport dove stavolta l’oroscopo più sostenibile d’Italia spegne dieci candeline: due lustri in cui il nostro Barbabietola ci ha accompagnato, segno zodiacale per segno zodiacale, con ironia e saggezza. Mai con supponenza.

Perché dopo due anni di pandemia, è utile ricordare che se ne usciremo non sarà grazie alla superstizione, e neanche grazie alla tradizione, ma grazie alla scienza. Che procede per tentativi ed errori, delinea scenari e probabilità suggerendo linee d’intervento, ma non può prevedere il futuro. Neanche gli oroscopi, ovviamente: basti osservare quanti astrologi, giunti a fine 2019, indicarono l’arrivo imminente di una crisi sanitaria globale. A che servono dunque? A lasciarci ispirare, mente e cuore. Solo partendo da questa consapevolezza un oroscopo può dirsi davvero sostenibile. Come quello di Barbabietola.

Per scoprire cosa hanno da dirti le stelle di gennaio basta cliccare qui: https://www.greenreport.it/oroscopo-barbabietola/

Ma chi è davvero il nostro Barbabietola? La sua ultima fatica è uscita in libreria. Scoprila qui: https://www.greenreport.it/news/comunicazione/contratti-di-affetto/

E se vuoi, scrivi direttamente commenti e domande a Barbabietola. Lo trovi qui: oroscopodibarbabietola@gmail.com