Nel Valdarno è iniziato il progetto “Rotary per l’ambiente” con Sei Toscana

Pierazzi: «È molto importante che i ragazzi abbiano l’opportunità di riflettere e approfondire le tematiche legate alla difesa dell’ambiente e alla sostenibilità»

[28 Febbraio 2022]

In questi giorni hanno preso il via le lezioni in Valdarno di “Rotary per le scuole e per l’ambiente”, il progetto di educazione ambientale promosso e ideato da Sei Toscana in collaborazione con i Rotary Club Area Etruria e si rivolge ai ragazzi e alle ragazze delle scuole aretine che si sono iscritte a “Ri-creazione” (il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana che quest’anno coinvolge in totale oltre 9.000 studenti di 70 Comuni della Toscana meridionale).

In questi giorni hanno preso il via le lezioni in Valdarno. Sono quasi 300 gli studenti coinvolti nelle 14 classi delle scuole, primarie e secondarie, di Bucine, Cavriglia, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini.

Ad ogni studente, al termine del ciclo di incontri sui temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, saranno consegnati anche una Guida alla raccolta differenziata e il libro “Riusi: da rifiuti a risorse” prodotti grazie al contributo dei Club Rotary.

«Sono felice che le scuole del Valdarno partecipino a questo progetto con un gran numero di studenti – dice il presidente del Rotary Club Valdarno, Lorenzo Pierazzi –. Come Rotary, siamo impegnati da anni nella diffusione di buone pratiche ed è per questo che abbiamo promosso con entusiasmo questa iniziativa insieme a Sei Toscana. È molto importante che i ragazzi abbiano l’opportunità di riflettere e approfondire le tematiche legate alla difesa dell’ambiente e alla sostenibilità».

In totale, in provincia di Arezzo, il progetto “Rotary per le scuole e per l’ambiente” coinvolgerà più di 1.000, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dei comportamenti sostenibili, del rispetto dell’ambiente e della corretta gestione dei rifiuti, coinvolgendo i ragazzi in prima persona.