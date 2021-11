Negazionisti climatici e complottisti all’assalto delle pagine di Wikipedia non in inglese

Un meccanismo aperto inceppato da editor che spargono misinformazione e disinformazione

[19 Novembre 2021]

Secondo The Denial Files di BBC World Service, «Diverse pagine di Wikipedia in lingua straniera (non in inglese, ndr) viste da BBC News stanno promuovendo teorie del complotto e facendo affermazioni fuorvianti sul cambiamento climatico». Un certo numero di queste pagine, tra le quali alcune in swahili (la lingua franca dell’Africa subsaharina), kazako e bielorusso, suggeriscono che gli scienziati sono divisi sulle cause del global warming mentre il consenso scientifico sul fatto che sia causato dall’uomo è enorme: 99,9%.

Un rappresentante della Wikimedia Foundation, che gestisce Wikipedia, ha detto a BBC News di essere preoccupato dai risultati e che sono necessari più editor volontari.

Anche perché se alla voce “climate change” su Wikipedia cinese l’attività solare viene elencata come una delle possibili spiegazioni per l’aumento delle temperature in tutto il mondo oggi, c’è un bel problema, visto che stiamo parlando del più popoloso Paese del mondo che è appena diventato la più grande potenza economica globale. .

Altre teorie ampiamente smentite elencate sulle pagine non in inglese di Wikipedia includono affermazioni infondate sull’emergere di un governo mondiale totalitario e collegano le richieste dei giovani di Friday For Future di una maggiore azione climatica a interessi finanziari segreti, facendo con questa ipotesi strampalata il gioco delle multinazionali petrolifere e delle petro-monarchie e dittature i cui interessi non sono affatto segreti.

Sulla Wikipedia croata, più di un terzo della pagina sul riscaldamento globale è dedicato a mettere in discussione la scienza del cambiamento climatico, dando peso anche a opinioni cospirative.

Il senior programme strategist di Wikimedia Foundation, Alex Stinson, ha detto a BBC News: «Questo mi preoccupa molto. E questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di più persone coinvolte in questo progetto».

Wikipedia è pubblicata in più di 300 lingue diverse, ognuna con i propri contenuti originali ed editor volontari. Aperta alle modifiche di chiunque disponga di una connessione Internet, la qualità del suo contenuto dipende interamente da questi editor volontari. Stinson è convinto che «Più volontari in diverse lingue ridurrebbero le possibilità che persistano sul sito teorie del complotto e cattive informazioni».

Anche Yumiko Sato, una scrittrice, musicoterapeuta e designer giapponese che vive negli Usa che ha pubblicato su Slate l’inchiesta “Non-English Editions of Wikipedia Have a Misinformation Problem”, dice che «Wikipedia funziona solo se la comunità di editing è ampia e diversificata».

La Sato fa l’esempio dei crimini di guerra giapponesi commessi nello stato fantoccio del Manchukuo, delle orribili sperimentazioni mediche realizzate dall’Unità 731 dell’esercito giapponese, delle “donne di conforto” coreane e del massacro di Nanchino, tutti crimini accertarti storicamente ma che nelle pagine di Wikipedia giapponese vengono derubricati a ipotesi o minimizzati.

La Sato ricorda che più o meno durante lo stesso periodo in cui lei scopriva questo negazionismo storico online «Wikipedia ha festeggiato il suo 20° compleanno e ha ricevuto elogi nei media degli Stati Uniti e del Regno Unito per l’accuratezza dei suoi articoli. Ma la copertura si è concentrata sulla versione inglese, anche se Wikipedia è altrettanto influente in altre lingue. Wikipedia giapponese è l’edizione più visitata di Wikipedia dopo l’inglese . In media ha 1 miliardo di pagine visualizzate al mese . Le pagine di Wikipedia in giapponese sono costantemente il primo risultato sulla maggior parte dei motori di ricerca. Ma Wikipedia giapponese non è un’eccezione: c’è un problema più ampio di misinformazione e disinformazione sulle edizioni non inglesi di Wikipedia».

Eppure, solo il 16 novembre, preoccupato perché il Parlamento europeo e il Consiglio stanno discutendo emendamenti alla bozza di proposta per il Digital Services Act (DSA), una delle numerose politiche di regolamentazione recenti sviluppate per ritenere le grandi piattaforme tecnologiche responsabili dei contenuti illegali che si diffondono sui loro siti, Brit Stakston, stratega dei media e membro del consiglio di amministrazione di Wikimedia Sverige, ha detto: “Wikipedia ha dimostrato che è possibile creare ambienti online sani e resistenti alla disinformazione e alla manipolazione. Attraverso sfumature e contesto, Wikipedia offre un modello che funziona bene per affrontare le complessità richieste nella moderazione dei contenuti. Sì, potrebbe esserci disaccordo tra i volontari su come presentare un argomento, ma quella discussione produce articoli migliori, più neutri e affidabili. Questo processo è ciò che gli ha permesso di essere uno dei modelli di moderazione dei contenuti di maggior successo al giorno d’oggi».

La versione in lingua inglese di Wikipedia, la più grande, ha più di 40.000 utenti che la modificano attivamente ogni mese e le sue pagine sul cambiamento climatico hanno un gruppo di editor che pattugliano attivamente il sito per trovare qualsiasi segno di cattiva informazione o pseudoscienza. Ma BBC News fa notare che «Lo stesso non si applica a molte delle pagine in lingue diverse dall’inglese. In più di 150 lingue, meno di 10 persone al mese modificano regolarmente qualsiasi pagina» e la Sato aggiunge che «Queste versioni sono molto più piccole e mancano di diversità editoriale, il che le rende vulnerabili alla manipolazione».

Uno dei principi fondanti di Wikipedia è l’autogoverno, quindi, a meno che non intervenga la comunità degli editor, la Wikimedia Foundation può fare ben poco: «La fondazione non è mai intervenuta direttamente sulle politiche editoriali e non è quello che facciamo – conferma Stinson – Dobbiamo respingere questa disinformazione scientifica, ma funziona solo se gli esperti di scienze si presentano in quella lingua, in quel contesto e in quella versione di Wikipedia».

Però la Sato evidenzia un altro problema: «Gli amministratori della Wikipedia giapponese sono noti per proteggere gli articoli (il che significa limitare chi può modificare la voce) che diventano i siti di “guerre di modifica”. Attualmente, questo include la pagina dell’Unità 731. Quando ho scritto di recente sui problemi con Wikipedia giapponese nel mio blog giapponese , ho ricevuto risposte travolgenti. Molti hanno affermato di essere preoccupati per il revisionismo storico nella Wikipedia giapponese. Una persona ha scritto: “Ho provato a correggere queste pagine molte volte, ma le mie modifiche vengono quasi immediatamente cancellate. Ora ho smesso di provarci”. Un altro ha scritto: “L’idea che più persone continuano a modificare, meglio diventa è unicamente americana. Questo non succede alla versione giapponese perché è isolata”».

Dopo diversi tentativi di contattare la Wikimedia Foundation, la Sato ha finalmente ricevuto una risposta: «Fino ad ora, non eravamo a conoscenza dei problemi di contenuto che ha evidenziato. Con più di 300 versioni linguistiche di Wikipedia può essere difficile scoprire problemi come questo». Ma quando nel 2013 il Daily Dot ha riferito sul revisionismo storico nella Wikipedia croata, la risposta della fondazione è stata altrettanto vaga. Un portavoce ha detto che stavano «esaminando la questione».

Il che fa a pugni con quanto dichiarato da Pierre-Yves Beaudouin, presidente di Wikimedia France per criticare le nuove normative in discussione all’UE: «La conoscenza dell’umanità è, il più delle volte, ancora inaccessibile a molti: che sia conservata in archivi privati, nascosta in database poco conosciuti o persa nei ricordi dei nostri anziani. Wikipedia mira a migliorare la diffusione della conoscenza digitalizzando il nostro patrimonio e condividendolo gratuitamente per tutti online. La pandemia di Covid-19 e la successiva infodemia ci ricordano ulteriormente l’importanza di diffondere la conoscenza gratuita».

La Sato conclude: «Nel frattempo, Wikipedia ha un impatto incommensurabile sulle menti dei lettori giapponesi che si imbattono in pagine piene di revisionismo storico. Una persona frustrata ha lasciato un commento sul mio blog: “Penso che Wikipedia giapponese stia diventando un comodo strumento di propaganda per coloro che vogliono controllare le opinioni pubbliche”».