Appuntamento all’Istituto degli Innocenti il 12-13 maggio

Nasce a Firenze l’Oxfam festival, per un futuro di uguaglianza

Barbieri: «Solo contrastando le disuguaglianze tutti insieme si può sperare di interrompere i loro vortici fatti di ingiustizia, violazione di diritti, esclusione, abusi»

[6 Maggio 2022]

In anni segnati da crisi economica, pandemia e guerra, l’esigenza di riflettere su povertà e disuguaglianza si fa sempre più pressante: per contribuire a rispondere a quest’esigenza, l’ong Oxfam inaugura un proprio festival, che vedrà la luce all’Istituto degli Innocenti di Firenze il 12-13 maggio.

«L’Oxfam festival – spiega il direttore generale dell’Ong, intervenuto ieri in conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati – nasce per approfondire il tema della disuguaglianza, indagarne le cause ed evidenziare gli impatti nella nostra vita quotidiana. Ma il Festival nasce soprattutto per dare un contributo alla produzione di cambiamenti, anche con la condivisione delle buone pratiche. Le disuguaglianze sono ben presenti, intrecciandosi e rafforzandosi l’un l’altra, e solo contrastandole tutti insieme si può sperare di interrompere i loro vortici fatti di ingiustizia, violazione di diritti, esclusione, abusi. Partiremo dal lavoro in crisi, leso nella sua dignità e che troppo spesso non basta a condurre una vita dignitosa. Una condizione che riguardava 1 lavoratore su 3 del settore privato già prima della pandemia a livello nazionale, con un’incidenza che in Toscana era passata dal 28,4% nel 2005 al 30,6% nel 2018».

L’Oxfam festival cercherà di farlo attraverso due giorni di incontri che conterranno ben 9 eventi, che si potranno seguire in presenza e in streaming. Saranno coinvolte oltre 60 personalità delle istituzioni, cultura, informazione, impresa, mondo della ricerca e società civile su temi cruciali quali lavoro, diritti umani, salute, scuola, dramma della guerra che sta attraversando oggi l’Europa, così come molte altre aree dimenticate nel mondo.

«Con la cura e l’entusiasmo di ogni sua attività, Oxfam ci invita e ci coinvolge questa volta per una riflessione profonda e a largo spettro su una sfida centrale di quest’epoca: la lotta alla disuguaglianza, alla povertà e per l’affermazione della dignità di ogni essere umano. Ringrazio quindi Oxfam che ci offre, proprio in Toscana, questa preziosa opportunità di confronto», commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani