L’Università di Siena apre le iscrizioni (gratis) al IX corso di Sostenibilità

Il corso di 48 ore (6 Cfu) si articolerà a partire dal 18 marzo in seminari tenuti da docenti diversi, che tratteranno le tematiche cruciali della sostenibilità da molteplici punti di vista

[2 Marzo 2022]

Dal 18 marzo si terrà la IX edizione del Corso di Sostenibilità, innovativo insegnamento transdisciplinare rivolto a tutte le studentesse e gli studenti dell’Università di Siena, al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e ad esterni.

Le lezioni si terranno in presenza, presso l’Aula magna del Complesso didattico di Pian dei Mantellini, 44 (Siena); è previsto anche il collegamento in remoto via webex dallo spazio Moodle dell’insegnamento al quale è necessario iscriversi.

L’insegnamento è organizzato secondo un approccio transdisciplinare che attraversa aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici e si inserisce nell’ambito del crescente impegno dell’Ateneo sui temi della sostenibilità, anche in relazione all’importante ruolo assunto all’interno del progetto dell’ONU Sustainable Development Solutions Network. Il corso è stato selezionato inoltre tra le cinque migliori esperienze di didattica sulla sostenibilità in Italia dalla RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile

Il corso, di 48 ore (6 CFU), si articolerà in seminari tenuti da docenti diversi che tratteranno le tematiche cruciali della sostenibilità da diversi punti di vista.

Le lezioni si terranno di venerdì pomeriggio (salvo poche eccezioni) secondo il seguente calendario: 18-25 marzo; 5-8-13-22-29 aprile; 4-13-20-24 maggio; 1° giugno. Il programma delle lezioni sarà disponibile entro pochi giorni, mentre il responsabile del corso è il Prof. Federico M. Pulselli.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e di svolgimento del corso e sul calendario delle lezioni sono consultabili nella sezione “Insegnamento Sostenibilità” del sito web del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’Ambiente. Per ulteriori info: corsosostenibilita@unisi.it.

a cura dell’Università di Siena