Appuntamento il 17 settembre alle 10.20

Lo sviluppo agricolo sostenibile africano e la sua transizione ecologica

Durante la conferenza annuale della Società italiana di economia agraria si terrà una special session sul tema a cura dell’Associazione italiana di economisti ambientali

[8 Settembre 2021]

di

Andrea Pronti

Come definito dall’Unione africana nell’agenda 2063 “L’Africa che vogliamo”, l’inclusione sociale, la creazione di posti di lavoro, l’innovazione e gli investimenti in ricerca sono alla base del futuro del continente africano per migliorare l’equità e le condizioni socioeconomiche della popolazione, considerando allo stesso tempo gli effetti sui fragili ecosistemi africani.

In questo contesto lo sviluppo del settore agricolo africano è cruciale sia in termini di sicurezza alimentare sia di sviluppo economico per le prossime sfide sociali e ambientali che il continente dovrà affrontare. Nonostante ci sia molta attenzione a livello internazionale rispetto allo sviluppo del continente africano e alla sostenibilità di tale processo, molti temi chiave legati all’utilizzo delle risorse naturali, ai processi di innovazione e diffusione di tecnologie sostenibili e agli impatti dei cambi climatici sulle popolazioni rurali sono ancora poco esplorati nella letteratura socioeconomica.

Durante la conferenza annuale della Società italiana di economia agraria (Sidea), che si terrà a Bologna il 16 e 17 settembre 2021, è stata organizzata proprio su questi temi la special session intitolata “African agricultural sustainable development and its ecological transition”, a cura dell’Associazione italiana di economisti ambientali (Iaere).

Durante l’incontro, che si realizzerà venerdì 17 alle 10.20 presso la sede del dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari dell’Università di Bologna, vari ricercatori si confronteranno su alcune problematiche legate al ruolo dell’agricoltura nella transizione ecologica africana.

Gli interventi si baseranno su studi realizzati sui processi di adozione di innovazioni sostenibili e climate-smart, sugli impatti della scarsità idrica sulla povertà in Africa e sui costi sociali legati agli impatti del cambiamento climatico.

Per chi fosse interessato alla conferenza qui il sito della conferenza e dell’associazione Sidea; per iscriversi, qui il link.