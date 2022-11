Iaere compie dieci anni

L’economia ambientale si presenta in un tour che attraversa l’Italia

Gli economisti italiani dell’ambiente e delle risorse naturali presentano i risultati dei loro studi a ricercatori, stakeholder e decisori politici

[2 Novembre 2022]

È iniziato lo Iaere10 Tour, un palinsesto di eventi che si svolgeranno in numerose università italiane ed europee, coordinato dall’Associazione italiana degli economisti dell’ambiente e delle risorse naturali (Iaere), l’associazione scientifica nata nel 2012 per contribuire allo sviluppo e all’applicazione dell’economia dell’ambiente e delle risorse naturali in Italia.

Lo Iaere10 Tour è una delle iniziative per celebrare i 10 anni di vita della giovane e dinamica associazione, che conta oltre 200 membri, con una significativa rappresentanza di giovani ricercatrici e ricercatori. Iaere10 Tour è progettato per diffondere risultati di ricerca e conoscenze su temi specifici coinvolgendo economisti ambientali ma anche practictioner e decisori politici, per presentare agli stakeholder interessati i più recenti risultati scientifici e le soluzioni di policy individuate da alcune delle principali realtà accademiche e di ricerca principalmente (ma non esclusivamente) italiane.

Le numerose iniziative già organizzate, destinate a crescere da qui al 5 dicembre, mostrano quanto “diffusa”, eterogenea ma di grande impatto sia l’attività di ricerca svolta da coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nelle attività di Iaere.

Il dettaglio degli eventi è disponibile nel sito web iaere.org, in una pagina web dedicata, disponibile a questo link.