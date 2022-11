La scomparsa di Assunta Brachetta, un’ambientalista intelligente con la passione della politica

Legambiente scioccata. Realacci: una donna simpatica, colta, piacevole, impegnata politicamente e civilmente

La comunità di Legambiente è scioccata: è scomparsa Assunta Brachetta, fondatrice dell’associazione e probabilmente la prima donna ad essere stata presidente di un regionale del Cigno Verde, quello delle Marche, la regione dove è stata anche consigliera regionale e una presenza politica e culturale di prim’ordine all’interno della travagliata vita della sinistra di governo. una politica dalla quale negli ultimi tempi sembrava essersi un po’ appartata.

Come scrive Ermete Realacci sulla sua pagina Facebook, «E’ scomparsa Assunta Brachetta. Un’amica cara, una donna simpatica, colta, piacevole, impegnata politicamente e civilmente, innanzitutto in Legambiente che ha contribuito a fondare. Ha poi accompagnato le riflessioni e le iniziative che hanno portato alla nascita della Fondazione Symbola. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla sa che perdita sia. Impossibile dimenticare i tanti momenti belli passati insieme a lei e a Fabio (Fabio renzi, ex responsabile aree protette di Legambiente e attualmente Segretario generale di Symbola, ndr) nell’impegno come in vacanza. Fabio, amico fraterno, per me da sempre ad Assunta legato, la ha accompagnata con amore e intelligenza nei lunghi momenti finali. A lui un abbraccio fortissimo. Troveremo la maniera migliore per ricordarla. Ciao Assunta! Ci mancherai».

E’ il cordoglio è generalizzato per la morte di Assunta Brachetta, tranquilla, quasi sorniona, dalla cui pacatezza traspariva una passione politica e intellettuale fortissima, un’intelligenza viva sostenuta da una grande curiosità. Assunta era una che interveniva poco durante le riunioni nazionali di Legambiente, ma quando lo faceva centrava il punto con una sensibilità rara, essenziale, a volte politicamente graffiante, spiazzante, con una battuta definitiva.

Era una di quelle ambientaliste che esprimeva più volentieri la sua sensibilità politica nel confronto personale, vivisezionando l’intervento o il provvedimento di qualcuno, precisando, ritornando un passo indietro per vedere meglio l’insieme. Il tutto con un distacco e un’ironia frutto di una grande esperienza che non erano mai cinismo, ma passione “raffreddata”, analisi puntuale, rispetto infinito per gli altri, consapevolezza di sé, del suo ruolo e della sua storia.

Quella che Alessandra Bonfanti ha definito «Una bellissima intelligenza Legambientina», un’intelligenza vivace, acuminata, che mancherà molto – anche come consigliera, come presenza “storica” – a un’associazione in mutamento e in ringiovanimento come Legambiente.

Greenreport.it rivolge le più sentite condoglianze a Fabio Renzi, ai familiari di Assunta Brachetta e a Legambiente.