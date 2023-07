Al via la nuova campagna di comunicazione per 58 Comuni toscani

La raccolta differenziata spiegata da Alia in tre colori

[24 Luglio 2023]

La raccolta differenziata in Toscana continua a crescere – è arrivata al 64,18% come media regionale – ma presto dovrà correre (l’obiettivo per il 2028 è il 75%) e soprattutto migliorare in qualità, perché il 20% circa ad oggi non viene avviato a riciclo ma è da buttare di nuovo.

Per questo Alia Multiutility Toscana sta avviando la nuova campagna di comunicazione Non restare imballato! Scegli il colore giusto, basata interamente sulla semplicità del messaggio, associando i vari imballaggi da differenziare coi colori dei contenitori dedicati alla raccolta.

A ogni imballaggio corrisponde un giusto colore del contenitore: nel blu si conferiscono plastica e metallo, nel verde il vetro, nel giallo la carta.

Attorno a questo semplice paradigma ruotano tutti i materiali informativi prodotti a supporto della campagna di Alia: videoclip di animazione in motion graphic, locandine e flyer, banner e slider per web, che verranno diffusi tramite i canali social dell’azienda e sui tradizionali organi di informazione locali (carta stampata, radio, tv e siti internet), oltreché affissi nei territori serviti.

L’esigenza è quella di diffondere, fra i cittadini dei 58 Comuni serviti, informazioni e buone pratiche sulla corretta raccolta differenziata, sul valore del riciclo dei materiali da imballaggio, sulla sostenibilità ambientale e sull’economia circolare, facendoli sentire protagonisti attivi del cambiamento. Sostenibilità ed economia circolare diventano così temi sui quali richiamare i circa 1,5 milioni di abitanti delle tre province di Firenze, Pistoia e Prato (829mila utenze fra domestiche e non domestiche) con indicazioni di facile e immediata comprensione, per favorire un nuovo senso di consapevolezza e responsabilità.