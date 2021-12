La geotermia toscana in prima serata sulla Rai, con Mario Tozzi

Appuntamento con “Sapiens” domani sabato 4 dicembre alle 21.45, su Rai 3

[3 Dicembre 2021]

Tra i più apprezzati divulgatori italiani in fatto di scienza e sostenibilità, Mario Tozzi in primo luogo un geologo del Cnr che – dunque – ha ben presenti le potenzialità di una fonte rinnovabile su cui l’Italia non teme rivali nel mondo: la geotermia.

Le tecnologie industriali per imbrigliare il calore naturalmente prodotto nel sottosuolo sono infatti nate per la prima volta in Toscana, oltre 200 secoli fa, e in questi territori ancora oggi vive un know how d’eccellenza internazionale per valorizzare al meglio un parco impianti composto da 34 centrali geotermoelettriche – dislocate tra le province di Pisa, Siena e Grosseto –, che da sole bastano a soddisfare oltre il 30% della domanda di energia elettrica regionale. Senza dimenticare la fornitura diretta di calore, utile a riscaldare oltre 10 mila case, 30 ettari di serre e aziende della filiera agroalimentare, floricola e dell’artigianato.

«I fenomeni geotermici, che Mario Tozzi mostrerà direttamente dalla Toscana – spiegano dalla Rai – raccontano dell’incontro tra la Terra e i sapiens: le fumarole e gli spettacolari soffioni boraciferi mostrano la quantità di energia che il nostro pianeta è in grado di sprigionare. Il nostro Paese è stato il primo a sfruttare l’energia geotermica, un esempio che potrebbe rappresentare un’alternativa pulita ed efficiente ai combustibili fossili, in Italia e nel Mondo. Nel corso della puntata, attraverso immagini mozzafiato, si andrà oltre i confini nazionali per visitare l’Australia e l’Islanda, accompagnati da esperti che racconteranno la storia della Terra. Una storia che, dalla comparsa dell’uomo, si è intrecciata con la nostra senza soluzione di continuità».

L’appuntamento è per domani sabato 4 dicembre, alle 21.45 su Rai3, con la messa in onda della nuova puntata di Sapiens – un solo pianeta.