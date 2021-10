iGreen Gadgets: articoli ecosostenibili unici capaci di sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali

Da una start up 100% Made in Italy, strumenti per sensibilizzare ed educare: dalla carta piantabile alle matite da cui spuntano margherite

[18 Ottobre 2021]

La rivoluzione ecosostenibile – ce lo ripetono e ce lo ripetiamo spesso – passa anche e soprattutto dalle abitudini quotidiane di noi tutti. iGreen Gadgets, start up 100% Made in Italy, dalla forte impronta etica, è nata con l’obiettivo di aiutare l’Ambiente attraverso la Creatività & la Comunicazione distribuendo e producendo articoli ecosostenibili unici, capaci di sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali.

Carta piantabile, organizer da scrivania in cui crescono fiori di lavanda, matite da cui spuntano delle margherite. Se vi sembra l’ambientazione di un film Disney, sappiate che, invece, è realtà. Una realtà che iGreen Gadgets ha reso accessibile a tutti, grazie alla sua idea inedita e sorprendente di fare degli articoli ecosostenibili, degli strumenti per sensibilizzare e educare.

Dalla Comunicazione al Mondo Retail

iGreen Gadgets: trovare nella comunicazione un punto d’incontro tra impresa ed ecosostenibilità

iGreen Gadgets nasce con l’idea di creare un vero e proprio ecosistema che veda coinvolte aziende creative attive nel settore Green, ma anche Negozianti e Retailers. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura e la comunicazione ecologica attraverso Articoli Ecosostenibili Unici e personalizzabili, che possono essere sia utilizzati nell’ambito di progetti di comunicazione, sia messi a disposizione da negozianti e retailers per quella clientela, sempre più numerosa, che cerca un prodotto originale e sostenibile.

Alla base c’è l’idea che ciascuno, partendo dai piccoli gesti quotidiani, possa essere artefice del cambiamento verso un mondo migliore, e che il primo passo verso uno stile di vita più eco compatibile siano la sensibilizzazione e la comunicazione. Ed è proprio questo che iGreen ha a scelto di fare: supportare l’ambiente attraverso la comunicazione e la creatività, realizzando un modello di business sostenibile che si prefigge di aiutare, ispirare ed educare le persone al rispetto del pianeta.

Come? Grazie ai Green Gadgets! Tanti articoli, tutti diversi tra loro, ma uniti da un comune obiettivo: sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali. Si va dalla carta piantabile con la quale è possibile realizzare degli inviti alle box regalo, fino a vere e proprie scrivanie realizzate in cartone riciclato, per venire incontro a ogni tipo di esigenza.

Due punti di forza per articoli unici nel loro genere: questa è l’offerta di iGreen Gadgets

La scelta di iGreen Gadgets è sicuramente puntare sulla qualità del prodotto scegliendo materiali ecosostenibili, riciclabili o biodegradabili. Il principio è quello di dare una seconda vita agli oggetti: dalla carta piantabile che si trasforma in bellissimi fiori di campo, agli iGreen Cube, perfetti come portapenne.

Ma non solo, perché gli articoli di iGreen sono anche completamente personalizzabili. Un servizio che permette di supportare davvero le aziende e le persone nell’esprimere la propria creatività. E che, allo stesso tempo, favorisce la diffusione della cultura green attraverso la comunicazione, grazie a oggetti personalizzabili, unici e creativi.

E tra gli elementi chiave della filosofia di iGreen c’è sicuramente il combinare praticità con l’estetica. Una scelta evidente anche nel servizio di personalizzazione, che consente di realizzare sia stampe che incisioni su legno scegliendo pattern e colori aziendali, e permettendo di fatto di creare il proprio articolo ecosostenibile.

Ma anche e soprattutto nell’idea di offrire ai propri clienti solo articoli ecosostenibili che già di per sé costituiscano un bilanciamento perfetto tra praticità e design. E, sotto questo punto di vista, l’articolo che più rappresenta il concetto di economia circolare, di dar vita a nuovi “prodotti” al termine dell’utilizzo degli stessi, è indubbiamente la carta piantabile, che offre un’incredibile varietà di combinazioni, e una qualità che supera ogni aspettativa, dando la possibilità di vedere crescere fiori e piante dopo l’utilizzo.

La carta piantabile, una sola idea per tanti impieghi diversi

Lo abbiamo appena detto, la carta piantabile è il miglior esempio di come sia possibile combinare estetica e praticità sotto il segno della filosofia ecosostenibile. Si tratta di una carta realizzata inserendo al suo interno dei semi di fiori di campo o piante aromatiche. Interamente biodegradabile, una volta utilizzata basta inserirla nel terriccio e innaffiarla, per trasformarla in poche settimane in una piantina.

Ma non solo, perché la carta piantabile è anche una delle proposte più versatili di iGreen Gadgets. È possibile utilizzarla sia per degli inviti che come scatola regalo, come calendario da scrivania o come sottobicchiere. Il tutto scegliendo tra numerose colorazioni, e tra un’ampia varietà di sementi.

Dal punto di vista del cliente, questo significa avere la possibilità di organizzare campagne di comunicazione ecosostenibile estremamente efficaci e d’impatto, che si orientino su un tema preciso – ripetendo un pattern, un colore, un tipo di fiore – e che, oltre a catturare l’attenzione, rimangano impresse nel tempo. E che lascino materialmente il segno, grazie alla piantina che farà compagnia a lungo a clienti e partner commerciali.

Il Mondo Retail e articoli ecosostenibili unici

Inserire il Mondo Retail nell’ecosistema di iGreen Gadgets significa aprire una nuova strada per Negozi e clienti privati, soddisfacendo una richiesta – quella di avere un’alternativa sostenibile – che si è fatta sempre più insistente negli ultimi anni. Ed ecco che, finalmente, è possibile trovare presso la cartoleria di fiducia una matita green che si pianta e cresce, e tanti altri articoli ecosostenibili unici.

Ideali sia da regalare che da utilizzare nella vita di tutti i giorni, offrire questi articoli significa, per il mondo retail, sapersi dimostrare al passo con i tempi, e rafforzare il rapporto di fiducia con i propri clienti. Il tutto diffondendo una filosofia di sensibilizzazione alla cura per il pianeta, che sempre più spesso è un criterio fondamentale nell’orientare le scelte dei consumatori.

(Publiredazionale)