Rinnovata la donazione da 10mila euro

Friends of Florence e gli Angeli del bello insieme per la rigenerazione dei tabernacoli fiorentini

Moretti: «Auspico che il progetto prosegua con continuità, su tutto il territorio cittadino»

[10 Marzo 2023]

Grazie a una nuova donazione da 10mila euro, prosegue la collaborazione della fondazione Friends of Florence per permettere agli Angeli del Bello di Firenze di proseguire il progetto di pulizia e ripristino del decoro sul patrimonio di tabernacoli presenti a Firenze.

«A nome di Friends of Florence ringrazio la fondazione Angeli del bello onlus per gli sforzi e l’attenzione volti a mantenere e a proteggere l’integrità e il decoro della città – commenta la presidente della fondazione, Simonetta Brandolini d’Adda – Siamo loro riconoscenti per l’importante lavoro e il costante impegno profusi quotidianamente e siamo felici oltreché onorati di contribuire alla loro attività, sostenendo il progetto di mantenimento dei tabernacoli del quartiere di San Lorenzo».

Il gruppo dei Custodi del Bello, infatti, è impegnato nel preparare l’area di lavoro di uno o più tabernacoli che insistono in aree limitrofe, pulire i vetri dall’esterno ed il tabernacolo con cura e, dove necessario, rimuovere le scritte vandaliche dai muri contigui. Queste attività vengono svolte in virtù del Protocollo d’intesa in vigore con la Soprintendenza che permette alla Fondazione di intervenire su beni notificati. Inoltre, se i tabernacoli necessitano di manutenzioni straordinarie che vanno oltre l’opera di pulizia si procede alle segnalazioni al soggetto competente per ogni tabernacolo.

«Un altro bellissimo esempio di collaborazione tra gli Angeli ed una mirabile istituzione che da anni opera per Firenze. Auspicando che un progetto simile prosegua con continuità, anche per riuscire a fare una simile azione su tutto il territorio cittadino, ringrazio la fondazione Friends of Florence che condivide con noi la necessità e l’impegno di preservare Firenze come un dovere mondiale», aggiunge Giorgio Moretti, presidente della fondazione Angeli del bello di Firenze.