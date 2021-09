Riceviamo e pubblichiamo

Ferrara, si chiude il sipario sul Festival della sostenibilità ambientale: ecco l’appuntamento finale

"Parliamo green: il futuro è nelle nostre mani". Il 27 settembre l'evento rivolto a tutti gli stakeholders del territorio della provincia

[23 Settembre 2021]

L’ultimo appuntamento del Festival della sostenibilità ambientale dal titolo “Parliamo green: il futuro è nelle nostre mani”, rivolto a tutti gli stakeholders del territorio della provincia di Ferrara, ha lo scopo di sensibilizzare alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare e alla transizione ecologica: si svolgerà il 27 settembre presso il Teatro Verdi di Ferrara dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il Festival ha l’intento di offrire ai giovani del territorio l’opportunità di approfondire il tema della sostenibilità ambientale attraverso lo sguardo concreto e realistico dei vari attori coinvolti nel territorio ferrarese (imprese, università, istituzioni, associazioni). L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Ferrara in partenariato con Aeca, Fondazione San Giuseppe Cesta e Unife.

Dopo la prima tranche del progetto, incentrato sulla formazione nelle scuole la quale ha riscontrato un gran successo in termini di partecipazione e interesse degli stessi soggetti destinatari, si sono susseguiti due webinar incentrati su economia circolare e climate change. I due appuntamenti, svoltesi online, hanno visto protagonisti una kermesse di esperti e accademici del settore green di grande rilevanza europea. Toccare con mano, attraverso il confronto teorico e applicato, i temi della sostenibilità ambientale analizzati a 360 gradi, ha dato l’opportunità di una presa di coscienza civica e sociale delle problematiche di cui noi tutti oggi siamo protagonisti.

“Si salvi chi può”, ma oggi chi deve essere salvato è il mondo intero e per far ciò bisogna dare il via ad un cambio di rotta già iniziato a livello istituzionale non solo in termini nazionali, ma mondiali in cui l’Europa svolge un ruolo cardine nella promozione e messa in opera delle politiche di preservazione ambientale in loco, ma anche nei paesi transatlantici del Sud America e non solo, promuovendo e sostenendo le politiche di sviluppo sostenibile.

Dopo più di un anno e mezzo si avrà la possibilità di svolgere l’evento finale del Festival della sostenibilità ambientale – Provincia di Ferrara in presenza, questa è un’occasione unica per rilanciare in dibattito costruttivo e formativo sul nostro prossimo futuro e quello delle future generazioni.

Vi mostriamo qui di seguito la scaletta dell’evento, i relatori e i titoli dei loro interventi:

Modera: Silvia Beccari, Università di Ferrara, CERCIS

9.00 Introduzione Massimiliano Mazzanti – Università di Ferrara, Vicedirettore Dip. di Economia e Management, Direttore Centri di Ricerca CERCIS e SEEDS

9.15 Alberto Marzucchi, Gran Sasso Institute Cambiamento tecnologico e ambientale:opportunità e sfide 9.30 Gianfranco Franz, Università di Ferrara Green,Smart e Circolare: gli aggettivi per la città del futuro

9.45 Alessandro Bratti, Direttore generale Ispra e Vicepresidente Agenzia Europa per l’ambiente L’ambiente al tempo del PNRR

10.00 Simone Borghesi, Università di Siena – Presidente Associazione Europea Economisti Ambientali Diamo un prezzo all’inquinamento: le politiche europee ed il progetto “LIFE DICET

10.15 Giovanni Gallerani, Resp. R&D – Macé Srl Produzione (energia) marketing e gestione dei rifiuti e sottoprodotti nelle aziende alimentari: un’orchestra da dirigere con attenzione per preservare le risorse del pianeta 10.30 Paolo Goi, Technical Director – Davines Spa Dalla sostenibilità alla rigenerazione

10.45 Stanislao Fabbrino, Presidente e AD – Fruttagel Spa Tutti vogliono che il mondo produttivo sia più Green a patto che paghi qualcun altro

11.00 Sara Roversi, Presidente – Future Food Institute Cibo per il pianeta Terra

11.15 Presentazione lavori/contest scuole

12.00 Conclusioni e saluti

di Cecilia Chiarelli e Francesco Nasello