Era l’unico modo, il nuovo giallo in arrivo dalla Toscana geotermica

Il maresciallo Ettore Spada torna a prendere vita dalla penna dello scrittore pomarancino Giorgio Simoni

[2 Dicembre 2022]

Per i tipi di Damster Edizioni è uscito in libreria Era l’unico modo, l’ultima fatica di Giorgio Simoni, giallista delle terre geotermiche toscane: Simoni risiede infatti a Pomarance e lavora come tecnico specialista in Enel green power – dove svolge anche attività nel settore di divulgazione e sostenibilità della risorsa geotermica – oltre a coltivare la sua passione per la scrittura e per la storia del cuore caldo della Toscana.

Con Era l’unico modo, Simoni propone il sequel di “Nati per morire” con le avventure e le indagini del maresciallo Ettore Spada. In questa circostanza, Spada deve occuparsi di un uomo giustiziato con un colpo di pistola alla nuca e, appena cinque giorni dopo, di una rapina finita in tragedia. L’emergere di un collegamento tra i due crimini permetterà di scoprire un girone infernale di perversione e prevaricazione. Un dramma chiuso, che sovverte una ignobile consuetudine e che dà vita ad un’opera tutta da leggere per la collana dei “Gialli Damster”.

Oltre ai due gialli di cui è protagonista il maresciallo Spada, lo scrittore pomarancino ha scritto molti racconti nonché due romanzi storici, sempre striati di giallo con l’editore Damster, ambientati nella storia della geotermia: “Finirai all’inferno” (2011) e “Il diavolo non abita qui” (2019), due appassionanti vicende che conducono a spasso nei secoli dello sviluppo geotermico, con particolare riferimento all’800, e che narrano in modo originale le aree geotermiche, rivestendole di un fascino ancor più raro e mistico di quello che già possiedono.

I libri, infatti, oltre a raccontare avvincenti storie impregnate di mistero, offrono uno spaccato intrigante di una delle storie industriali più singolari d’Italia, quella dell’industria boracifera di Larderello alla fine del 1800, che Simoni riesce a raccontare in modo originale, con dovizia di dettagli e capacità descrittive che consentono al lettore di immedesimarsi nei personaggi e di fare una sorta di viaggio nel tempo alla scoperta dei territori geotermici, luoghi in grado di suscitare una suggestione antica e sempre nuova che con queste opere trovano un viatico di promozione importante anche dal punto di vista turistico e culturale.