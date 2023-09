Economia circolare e teatro culturale, oltre 400 persone per Gabriella Greison a San Zeno

Cherici: «L’impianto di recupero sta diventando un polo culturale e un polo di divulgazione scientifica»

[15 Settembre 2023]

Dopo il successo del Warehouse decibel fest, nel parco verde del Polo impiantistico di San Zeno per l’economia circolare arriva la scienziata, scrittrice e divulgatrice scientifica Gabriella Greison col monologo tratto dal suo omonimo libro “Sei donne che hanno cambiato il mondo”.

Organizzato nell’ambito della rassegna “Alti scaffali”, l’appuntamento teatrale rientra nel ciclo d’incontri organizzato dalla Biblioteca Biblioteca Città di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo, in collaborazione con Feltrinelli point, e vede la partecipazione di Zero spreco Edu per il terzo prestigioso evento in programma, dopo Alessandro Barbero e Federico Rampini.

Come spiega Alessandro Artini, presidente della Biblioteca di Arezzo, Gabriella Greison «ha scritto un libro bellissimo che racconta di sei donne, sei scienziate che hanno incontrato nel corso della loro carriera una moltitudine di ostacoli derivanti dal mondo della scienza che da sempre è stato sostanzialmente maschile se non maschilista», partendo dagli esempi di Marie Curie e Hedy Lamarr.

A ospitare l’appuntamento – in agenda il 20/9 alle 18, con ingresso gratuito ma con prenotazione necessaria – saranno gli spazi verdi del Polo di San Zeno (AR), gestito dalla partecipata pubblica Aisa impianti, dove sorgono impianti fondamentali per la valorizzazione dei rifiuti.

Dopo il via libera arrivato dalla Regione Toscana nel 2020, è infatti in corso l’attuazione di un articolato piano industriale che prevede da una parte di realizzare una nuova linea di termovalorizzazione da 75mila ton/anno, oltre all’installazione – conclusasi con successo all’inizio di questa estate – di un nuovo biodigestore anaerobico per ottenere compost e biometano a partire da 70mila ton/anno di scarti organici da raccolta differenziata e potature.

«L’impianto di recupero sta diventando un polo culturale e un polo di divulgazione scientifica, e ci stiamo facendo conoscere sempre di più – commenta il presidente di Aisa impianti, Giacomo Cherici – Siamo lieti di ospitare la dottoressa Greison e siamo felici delle tante persone che hanno prenotato, perché sono già oltre 400, e che potranno anche vedere da vicino la centrale di recupero a zero spreco».

L. A.