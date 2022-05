Economia circolare, a Sienambientetour il premio Mediastars come miglior sito community

Passiatore: «Continueremo a migliorare con l’obiettivo di offrire alle scuole ancora tanti materiali di approfondimento»

[24 Maggio 2022]

La piattaforma didattica Sienambientetour.it, realizzata da Sienambiente – ovvero la partecipata pubblica che con i suoi impianti garantisce il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti assicurando l’autosufficienza alla provincia di Siena –, si è si è aggiudicata il premio tecnico della pubblicità Mediastars giunto alla sua 26esima edizione, nella categoria internet, come miglior sito community: il premio verrà consegnato a Milano presso Casa degli Artisti, il prossimo 16 giugno.

«Siamo molto felici di aver ricevuto questo premio perché è stato riconosciuto il valore del grande lavoro in fase di progettazione, scrittura e realizzazione della piattaforma – ha dichiarato Claudio Passiatore, responsabile Comunicazione di Sienambiente – Continueremo a migliorare Sienambientetour con l’obiettivo di offrire alle scuole ancora tanti materiali di approfondimento sull’economia circolare e spunti di riflessione per consolidare il ruolo della piattaforma che è in breve tempo è diventata un punto di riferimento per la didattica scolastica del nostro territorio».

Promossa da Sienambiente e realizzata dall’agenzia Fuorisede, Sienambientetour è stata ideata e progettata nel periodo di lockdown come proposta di didattica e soluzione operativa per garantire la prosecuzione, anche a distanza, dei progetti e delle attività di educazione ambientale promossi da Sienambiente. Nell’anno accademico 2021-2022 hanno aderito al progetto, circa 3000 studenti delle scuole primarie e medie della provincia di Siena.

Navigando la piattaforma, grazie a una sezione gaming, ai video tutorial e ai digital tour negli impianti,gli studenti e gli insegnanti possono fare un viaggio nell’economia circolare costruito con un linguaggio fresco e giovanile, molto apprezzato nel mondo scolastico per facilità d’uso e immediatezza delle informazioni, pensato per apprendere divertendosi.

Nel corso del 2022 la piattaforma si è poi arricchita di contenuti e occasioni di approfondimento. Grazie alle dirette on line su tematiche legate all’ambiente e al riciclo, gli studenti si sono resi protagonisti del percorso formativo partecipando alle trasmissioni in streaming e facendo tante domande sulla gestione dei rifiuti e sul recupero di energia dai rifiuti. Tra le iniziative proposte dalla piattaforma, a ottobre è stato lanciato anche il Campionato tra classi, un torneo tra tutti gli alunni delle scuole primarie e medie della provincia di Siena che vuole premiare gli studenti più attenti e sensibili all’ambiente.