Chierici: «Aprire porte su mondi invisibili è il compito di Zero spreco»

Ecco Avidion, fiabe per adulti e ragazzi contro i demoni dell’inquinamento

Roselli: «Obiettivo di questo libro è far riflettere il lettore sul rispetto di ciò che ci permette di vivere su questi pianeta»

[29 Luglio 2022]

Durante la X edizione di Agri young – I custodi del Creato, organizzata da Coldiretti giovani impresa Arezzo, è stato presentato a Soci (AR) libro di fiabe e racconti Avidion. Grunno e Gocciolina contro i demoni dell’inquinamento, firmato da Giovanni Brami e Marco Roselli e pubblicato da Fuorionda.

Un’iniziativa sbocciata in seno a “Zero spreco Edu” di Aisa impianti – la partecipata pubblica che gestisce il Polo “Zero spreco” per la valorizzazione dei rifiuti urbani –, un progetto che punta al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei più giovani ai temi della salvaguardia dell’ambiente, il riuso e il riciclo, la lotta allo spreco alimentare.

Lo scenario dei racconti è infatti quello delle Foreste casentinesi, in cui i protagonisti sono impegnati a proteggere acqua, terra, aria dall’attacco di demoni guidati da Avidion.

«Obiettivo di questo libro è far riflettere il lettore sul rispetto di ciò che ci permette di vivere su questi pianeta – spiega Roselli – In questa raccolta di fiabe, ambientate in Casentino, abbiamo cercato di ‘umanizzare’ le risorse naturali attaccate da demoni che sorgono proprio dall’avidità dell’uomo. Il loro capo infatti si chiama Avidion e se da un lato è l’uomo stesso l’artefice del benessere della vita sulla terra, lo è anche del suo declino».

Alla presentazione ha partecipato anche Giacomo Chierici, presidente di Aisa impianti: «Quella con Coldiretti è una collaborazione più che consolidata – argomenta Cherici – Siamo fermamente convinti che il principio del prodotto a km zero e del territorio debba essere applicato anche ai nostri rifiuti che non devono più andare lontano creando inquinamento e costi di trasporto. Prodotti a km zero e rifiuti a km zero e di ambito. Gli impianti di ambito adesso ci sono. Il libro di Marco Roselli è uno dei modi intelligenti per raccontare una realtà anche attraverso una narrativa fantasy ma di territorio. Aprire porte su mondi invisibili è il compito di Zero Spreco e assieme a Coldiretti e Roselli queste porte aperte ci fanno conoscere realtà particolari come gli impianti di recupero rifiuti e sui quali troppa cattiva politica è stata purtroppo fatta».