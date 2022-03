Differenziare non è riciclare: l’E-talk di Sienambiente per gli alunni delle scuole medie e primarie

Per iscrivere la classe entro martedì 1 marzo, è sufficiente digitare www.sienambientetour.it e compilare il form di adesione

[28 Febbraio 2022]

Differenziare e riciclare vengono spesso utilizzati come sinonimi ma pur essendo due attività collegate, tra l’una e l’altra c’è una grande differenza. La prima parola coinvolge attivamente i cittadini, a casa, a scuola o in ufficio, nel dividere per tipologia i rifiuti: la plastica con la plastica, la carta con la carta, il vetro con il vetro, etc.

La seconda, il riciclo, ha a che fare con tutte le operazioni industriali e degli impianti di gestione rifiuti necessarie, dopo il cassonetto, a trasformare il rifiuto in qualcosa di nuovo realizzando, in concreto, il riciclo.

Al tema “Differenziare non è riciclare”, Sienambiente ha deciso dedicare la prossima puntata di E-talk, la diretta on line per gli alunni delle scuole medie e primarie. Dopo le prime due dirette che hanno avuto una grande adesione da parte delle scuole senesi, il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 2 marzo.

Direttamente in aula, le centinaia di studenti già iscritti alla piattaforma, potranno seguire le indicazioni degli esperti su come fare una raccolta differenziata di qualità migliorando la quantità di effettivo riciclo. Ma soprattutto, potranno comprendere che differenziare non vuol dire riciclare.

Grazie a esempi concreti, video e tutorial gli studenti potranno capire quanto è importante l’una e l’altra azione e come può la prima migliorare l’altra in termini di efficienza. Una questione non solo semantica ma davvero strategica per conoscere la filiera di gestione dei rifiuti.

Le dirette nascono nell’ambito di E-tour, la piattaforma didattica progettata per dare la possibilità agli studenti di continuare a informarsi e formarsi sulle tematiche ambientali anche in assenza di uscite didattiche e delle restrizioni dovute al Covid. Fino alla fine dell’anno scolastico sono in programma altre 2 dirette sull’energia da rifiuti e sulle buone pratiche per ridurre l’anidride carbonica.

Per iscrivere la classe entro martedì 1 marzo, è sufficiente digitare www.sienambientetour.it e compilare il form di adesione. La partecipazione alla diretta, promossa da Sienambiente in collaborazione con Straligt teatro, dà diritto a un bonus tempo collegato al “Campionato tra classi” che mette in palio per la classe vincitrice una gita premio al Museo Minerario di Abbadia San Salvatore e un’escursione sul Monte Amiata.

di Sienambiente