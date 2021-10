“Darwin on the beach”, domani la proiezione alla Casa dell’Ambiente

La produzione degli studenti del laboratorio teatrale “Prometeo Scatenato”, realizzato con la consulenza scientifica dello scienziato Telmo Pievani, nel cartellone di Ri-conoscere l’ambiente

[6 Ottobre 2021]

Dopo il successo della proiezione in occasione di Bright Night, il lungometraggio girato dagli studenti del laboratorio teatrale “Prometeo Scatenato” dell’Università di Siena “Darwin on the beach” è stato scelto per animare la serata del 7 ottobre alle ore 21.00, presso l’Auditorium Casa dell’Ambiente, via S.Martini 57, all’interno del festival green “Ri-conoscere l’Ambiente”, organizzato da Sienambiente.

Il lungometraggio è stato realizzato grazie alla consulenza scientifica di Telmo Pievani, filosofo delle scienze biologiche dell’Università di Padova e di Francesco Frati, Rettore dell’Università di Siena e biologo esperto della teoria evoluzionistica. La scrittura del testo originale, invece, scaturisce dalla collaborazione con le studentesse del corso autori della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano coordinate dal Prof. Renato Gabrielli, docente tutor della Scuola e dalla regista Annalisa Bianco.

Il girato, coraggioso e sperimentale, attraverso quattro particolari momenti tenta di fare luce sull’evoluzione del tema dell’ecologia: dall’ingenua spensieratezza durante i leggendari Mondiali di calcio del 1982 ai giorni nostri, per poi procedere con un futuro dalle conseguenze tragicomiche, lette con amara ironia – pur mantenendo viva la speranza. A legare i quattro quadri, oltre alla presenza del mare, non-luogo simbolo per antonomasia della lotta all’inquinamento, un ospite d’eccezione: Charles Darwin – forse un Darwin diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere sui banchi di scuola ma non meno prodigo di riflessioni scientifiche e di pillole di saggezza.

Il focus sulle questioni ambientali ed ecologiche si adatta perfettamente alla cornice di “ri-conoscere l’ambiente”, kermesse organizzata da Sienambiente per parlare di economia circolare, valorizzazione dei materiali e sostenibilità: tra spettacoli, arte e sport, le iniziative pensate per cittadini e studenti puntano a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale nelle sue molte forme.

Prima della proiezione, ci sarà un breve panel di confronto moderato da Claudio Passiatore, Responsabile Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Sienambiente: discuteranno del lungometraggio il Rettore dell’Università degli studi di Siena, il professor Francesco Frati e la regista, Annalisa Bianco. Sarà dunque possibile ripercorrere in un ideale “dietro le quinte” le tappe che hanno portato alla concretizzazione di questo progetto, ambizioso e portato a termine in un periodo segnato da grandi difficoltà come il biennio 2020-21.

La proiezione e il panel sono organizzati da Sienambiente in collaborazione con lo spin off dell’Università di Siena belong.in.

di Sienambiente