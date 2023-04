Dall’Autorità di sistema portuale due mesi di eventi per celebrare la Giornata europea del mare

Capuano: «La promozione del mare e dei porti è sempre più rilevante nel contesto nazionale e internazionale»

[11 Aprile 2023]

L’Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno settentrionale apre oggi un fitto calendario di appuntamenti, che si esaurirà solo il 15 giugno, per celebrare la Giornata europea del mare.

Proprio stamani a Piombino è stato presentato il primo evento messo in cartellone: la mostra espositiva “Dentro il mare”, una rappresentazione di fotografie subacquee “retroilluminate” realizzate nell’ambiente marino del canale di Piombino dall’istruttore e fotografo subacqueo Sandro Leonelli. Si tratta di una mostra itinerante, che dopo Piombino farà tappa a Livorno, Campiglia Marittima e a Portoferraio.

Ma questo è solo l’inizio. Tra gli eventi in programma spiccano per importanza le visite aperte alla cittadinanza non solo nei porti di riferimento ma anche quelle al Silos Granario e alla Fortezza Vecchia di Livorno.

Tra i convegni inseriti in cartellonistica, degni di nota sono quello organizzato per il prossimo 19 aprile a Livorno dal periodico specializzato shipmag e incentrato sulle prospettive di collaborazione tra i porti di Livorno, Genova e La Spezia, e quello organizzato per il 17 e 18 maggio dal Comune di Livorno in collaborazione con Re.TE., dedicato alla valorizzazione della presenza femminile in ambito portuale.

All’interno della programmazione sono inoltre stati inseriti concorsi letterari (come l’edizione 2023 del premio “racconta il tuo porto”), attività di volontariato ambientale legate alla pulizia delle scogliere e degli ambiti marittimi (come la giornata di clean-up al Forte di Bocca organizzata per il 7 maggio), giornate di studio e iniziative ormai note al grande pubblico come la nuova edizione di “Navi di Maggio”, prevista per il prossimo 4 maggio, manifestazione che comprende visite guidate alle imbarcazioni per la salvaguardia dell’ambiente marino costiero e laboratori didattici.

L’intero programma è stato presentato stamani dal dirigente promozione dell’Adsp, Claudio Capuano, nella sede piombinese dell’Adsp.

«La promozione del mare e dei porti è sempre più rilevante nel contesto nazionale e internazionale, sia per il valore associato alla vastità delle competenze professionali aggregate che per l’impatto economico che le attività marittimo-portuali hanno sul territorio in termini di produzione e occupazione – ha dichiarato Capuano – Siamo contenti di poter sfruttare il legame simbolico, culturale, economico tra il mare e l’uomo per tenere alta l’attenzione su tutta la filiera collegata a questo settore, a cominciare dal turismo, un elemento su cui continuare ad investire»