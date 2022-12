Donati al territorio 11 abeti e strutture luminose a basso consumo energetico

Dalla Fabbrica del futuro a quella del Natale, Scapigliato porta la sostenibilità in piazza

Franchi: Crediamo sia molto importante, specie in un momento difficile e complicato come questo, fare sistema con le altre realtà del territorio»

[9 Dicembre 2022]

La crisi energetica in corso ha riportato la sostenibilità – economica, ma anche ambientale e sociale – al centro delle festività natalizie, imponendo in tutta Italia una riflessione sul risparmio energetico come sul contenimento delle luminarie.

Questo non significa spegnere la magia del Natale, ma offre anzi l’occasione per riscoprire il senso di condivisione e di comunità che sono alla radice stessa di queste festività. Per dare ai cittadini un segno di speranza in un momento di grande preoccupazione per il futuro, il Comune di Rosignano Marittimo ha organizzato (in collaborazione con la Fondazione Armunia e grazie al contributo di Scapigliato, Solvay, Ineos, Inovyn, Sime, Omp e Unicoop Tirreno) la Fabbrica del Natale, che dal 7 al 15 dicembre animerà la Social Agorà e l’intera piazza della Repubblica, a Rosignano Solvay.

In particolare, Scapigliato ha donato due strutture luminose a basso consumo energetico e undici abeti, per addobbare a festa non la Social Agorà ma le principali piazze del Comune e delle sue frazioni.

«Spengiamo le luci, accendiamo la fantasia è il motto di questo Natale – spiega la vicesindaca, Licia Montagnani – ed è l’impegno che ci siamo dati per organizzare le tante iniziative che animeranno questo mese di festività. Giustamente oggi è richiesta una comune attenzione al risparmio energetico e alla lotta agli sprechi, perciò ci siamo impegnati a organizzare un vero e proprio calendario dell’avvento ricco di eventi e fantasia e privo di sfarzosità ed eccessi, che tolgono il vero significato del Natale. Al centro del nostro programma, realizzato in piena sinergia con tantissime realtà del territorio, abbiamo inserito la Fabbrica del Natale, una serie di appuntamenti in piazza della Repubblica realizzati grazie alle imprese e alle realtà industriali che operano a Rosignano. Noi ce l’abbiamo messa tutta, speriamo questo Natale possa davvero essere un momento di speranza per il futuro».

Tutti i pomeriggi, fino al 15 dicembre, piazza della Repubblica a Rosignano Solvay sarà dunque animata da spettacoli, concerti e laboratori per bambini realizzati da associazioni e soggetti attivi sul nostro territorio.

«Siamo felici di partecipare all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale attraverso la donazione degli abeti e delle strutture luminose – commenta Alessandro Franchi, ad di Scapigliato – Crediamo sia molto importante, specie in un momento difficile e complicato come questo, fare sistema con le altre realtà del territorio, creando una collaborazione fra Comune, aziende, Proloco e attività commerciali, per realizzare un calendario di attività ed eventi natalizi in tutte le frazioni».