Da Cospe la lotteria di Natale per contribuire a salvare l’Amazzonia in Colombia, Perù e Brasile

Ogni biglietto sarà venduto a 2,5 euro: è possibile acquistarli online fino alla Vigilia, e anche regalarli

[1 Dicembre 2022]

Cospe, da anni a fianco dell’Amazzonia e dei suoi popoli, organizza per il secondo anno consecutivo una lotteria green a sostegno della campagna AMAzzonia. I biglietti saranno in vendita online fino al 24 dicembre 2022 e l’estrazione è prevista per il 10 gennaio 2023. In palio numerosi premi, tutti a basso impatto ambientale, per contribuire a vivere una vita più sostenibile e a tutela dell’ambiente.

«Ben 152.000 ettari minacciati da tagliatori illegali di legname che entrano nel nostro territorio depredandolo delle sue ricchezze, legname, biodiversità e cultura – denuncia Adriano Karipuna, leader indigeno del popolo Karipuna, durante la sua recente visita in Italia ospite di Cospe – A tutto questo si aggiunge l’inquinamento provocato dai minatori illegali, i fiumi si seccano, gli uccelli si estinguono».

Le parole di Adriano Karipuna rispecchiano una situazione diffusa in tutta l’Amazzonia dove, nella prima metà del 2022 sono andati distrutti 3.988 chilometri quadrati di foresta, per fare posto a pascoli e piantagioni di soia, per garantire carne ai consumatori stranieri e super-profitti a tutti gli attori di questa economia predatoria.

Cospe, da anni a fianco dell’Amazzonia e delle popolazioni indigene, ha organizzato la seconda edizione della lotteria di solidarietà “Dreaming of a green Christmas – Lotteria di Natale 2022” per sostenere i progetti nei paesi del bacino amazzonico ed in particolare in Colombia, Perù e Brasile.

Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il 24 dicembre 2022. Ogni singolo biglietto sarà venduto ad € 2,50 ed è possibile acquistarli online e anche regalarli cliccando su lotteria-natale.cospe.org.

In palio numerosi premi, tutti a basso impatto ambientale per contribuire a vivere una vita più sostenibile e a misura di foresta. Come 1° premio un e-bike, 2° premio un soggiorno di 3 giorni per due persone presso un bio-agriturismo nel Parco delle foreste casentinesi e 3° premio una macchina fotografica digitale.

L’estrazione avverrà il giorno 10 gennaio 2023. La lista dei numeri vincenti sarà pubblicata subito dopo sul sito lotteria-natale.cospe.org.

Già da anni Cospe lavora con le Comunità UkumariKhanke in Colombia, col popolo Karipuna in Brasile e con l’associazione Il Bosco del Futuro Ojos de Agua (Abofoa) in Perù, per garantire tutela e gestione sostenibile dei territori, per promuovere economie rigeneratrici della “foresta viva”, per difendere i diritti delle comunità e per promuovere il ruolo delle donne.

Tutte le info sulla lotteria: lotteria-natale.cospe.org

Tutte le info sulla campagna AMAzzonia: www.cospe.org/partecipa/campagne/amazzonia/