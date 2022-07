Nel programma, oltre ai concerti serali, laboratori, talk e incontri con esperti

ConversAzioni carbon neutral, al via domani a Siena l’edizione 2022

I dibattiti, sempre a libero accesso, si svolgeranno tutti i pomeriggi nel bastione San Domenico e saranno l’occasione per conoscere e dialogare sulle diverse sfaccettature della sostenibilità

[20 Luglio 2022]

Dibattiti, laboratori, concerti. Questo e molto altro è possibile trovare nel programma della seconda edizione di ConversAzioni Carbon Neutral. Dal 21 al 23 luglio, la Fortezza Medicea di Siena ospiterà le giornate per ispirare e condividere le pratiche migliori per mantenere il territorio senese a emissioni zero di CO2 anche nel futuro. L’appuntamento sarà il momento per approfondire tutto quello che riguarda la sostenibilità ambientale e sociale.

L’evento, organizzato dall’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Siena , la segreteria organizzativa di Vernice Progetti Culturali, con la collaborazione di Vivi Fortezza dell’Associazione Propositivo (Pro+), Centro Santa Chiara Lab-Università di Siena, sarà un viaggio alla ricerca di un futuro alternativo per alzare la testa e rispondere alla domanda “ma a me che mi cambia?”.

I laboratori, a ingresso gratuito e rivolti a bambini e ragazzi, si svolgeranno grazie alla collaborazione e iniziativa di alcuni dei partner dell’Alleanza. Saranno proposti tutte le mattine nei giardini del bastione San Domenico, del bastione Madonna e dell’anfiteatro. Daranno l’opportunità di conoscere tutto sul riciclo e il riuso degli oggetti, come curare la propria bicicletta oppure come costruire un vero e proprio “hotel” per gli insetti impollinatori.

I dibattiti, sempre a libero accesso, si svolgeranno tutti i pomeriggi nel bastione San Domenico e saranno l’occasione per conoscere e dialogare sulle diverse sfaccettature della sostenibilità insieme a esperti di fama nazionale e internazionale, come l’autrice de Le ragazze salveranno il mondo (Edizioni People) Annalisa Corrado e lo scienziato del Cnr, nonché divulgatore scientifico, Nicola Armaroli.

A seguire, in chiusura di giornata, i concerti degli artisti Achille Lauro (21 luglio), Calibro 35 + Red Light Skyscraper (22 luglio) e Madame + Isotta (23 luglio).

È possibile acquistare i biglietti per i concerti delle tre giornate su Ticket One (https://www.ticketone.it/) e Dice (https://dice.fm/). Inoltre, i biglietti sono disponibili, a prezzi speciali, alla cassa di Vivi Fortezza: abbonamento 3 giorni (21-22-23 luglio) 64€; Achille Lauro (21 luglio) 36€; Calibro 35 + Red Light Skyscraper (22 luglio) 16€; Madame + Isotta 28€.

Per conoscere il programma delle ConversAzioni Carbon Neutral 2022 è possibile consultare il sito https://www.carbonneutralsiena.it/it/conversazioni/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/sienacarbonneutral.

a cura di Vivi Fortezza 2022