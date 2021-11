Con l’E-tour di Sienambiente un campionato tra classi che premia le scuole più attente alla sostenibilità

Passiatore: «Imparare divertendosi, e anche sfidandosi, è il principio che ha ispirato la realizzazione della piattaforma»

[19 Novembre 2021]

Dopo il lancio avvenuto l’anno scorso e il successo di adesioni, E-tour – la piattaforma didattica realizzata da Sienambiente per far conoscere agli studenti della provincia di Siena tutto ciò che avviene dopo la raccolta differenziata attraverso video, tutorial e tanti consigli pratici – si arricchisce di nuovi giochi e nuove iniziative a partire dal Campionato tra classi, un torneo tra tutti gli alunni della provincia di Siena che vuole premiare le scuole più attente e sensibili all’ambiente.

In palio per i vincitori, un’escursione con una guida ambientale sul Monte Amiata e una visita al Parco Museo minerario di Abbadia San Salvatore.

«Imparare divertendosi, e anche sfidandosi, è il principio che ha ispirato la realizzazione della piattaforma – spiega il responsabile Comunicazione di Sienambiente , Claudio Passiatore – E-tour uno strumento progettato con buon equilibrio tra la sezione informativa e riservata ai giochi interattivi che ci permette di raggiungere moltissimi studenti anche da remoto. Un percorso che speriamo concludere, questo è il nostro auspicio, con un evento in presenza per la fine dell’anno scolastico».

La nuova versione della piattaforma si arricchisce anche di nuove iniziative di partecipazione e sensibilizzazione che si svolgeranno nel corso dell’anno: per approfondire la conoscenza del mondo del riciclo, della gestione dei rifiuti e delle buone pratiche, sono state programmate in collaborazione con Straligut teatro 5 dirette su altrettanti temi specifici da seguire direttamente in aula.

Il primo sarà on line il 15 dicembre: con la collaborazione Straligut teatro, il coinvolgimento di esperti e contributi video, si parlerà delle plastiche e di come si possono riciclare evitando rischi per l’ambiente quando questi materiali vengono dispersi nell’ambiente causando inquinamento. Prima dei singoli appuntamenti, in calendario fino a marzo, docenti e alunni possono inviare domande o richieste di approfondimento che saranno trattate nel corso della diretta.

L’altra novità della piattaforma è appunto il Campionato tra classi, aperto a tutte le scuole medie e primarie della provincia di Siena. Per partecipare, i docenti devono iscrivere le proprie classi alla piattaforma e poi terminare i giochi nel più breve tempo possibile. Le classi che parteciperanno alla mattinatein diretta, guadagneranno un “bonus” tempo utile a ridurre il tempo totale e scalare così le posizioni nella classifica. La premiazione avverrà a maggio alla Casa dell’Ambiente.

Per tutti i docenti che vogliono iscrivere le loro classi alle iniziative, l’indirizzo è https://www.sienambientetour.it/