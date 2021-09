Comunicazione, ora epr è una società con rating di legalità a (quasi) tre stelle

Arrivato il riconoscimento da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

[9 Settembre 2021]

Trasparenza, legalità e attenzione alle ricadute sociali della propria attività sono tre capisaldi per chiunque ambisca a contribuire a uno sviluppo sostenibile non solo di facciata: una verità banale ma doppiamente impegnativa per chi si adopera a comunicarla, la sostenibilità, come eprcomunicazione.

In quest’ambito non è ammissibile predicare bene e razzolare male, per questo epr – realtà associata UNA, Aziende della comunicazione unite – ha scelto di far certificare la propria condotta, tagliando ieri un traguardo rilevante con l’ingresso nell’Elenco del rating di legalità stilato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm).

Il Rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità, che includono importanti requisiti come l’adozione di modelli organizzativi di prevenzione e contrasto della corruzione, di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate social responsibility (Csr) e l’adesione a codici etici di autoregolamentazione.

Dopo l’adozione del modello 231 e il passaggio a società Benefit, entriamo nell’Elenco del rating di legalità – dichiarano da eprcomunicazione – Siamo tra le prime società di comunicazione e pubbliche relazioni a ottenere il riconoscimento dell’Agcm, con un punteggio di ★★++ su un massimo di tre».