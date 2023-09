Per partecipare alla prossima c’è tempo fino al 24 novembre

Arte e sostenibilità, si chiude a Roma la II edizione di “Second life, tutto torna”

Meduri: «Siamo molto orgogliosi di aver lanciato questo contest dedicato alla sostenibilità, che in due anni si è posizionato come il primo a livello italiano in materia di arte e sostenibilità»

[22 Settembre 2023]

Mentre si scaldano già i motori per il tris di “Second life, tutto torna”, la seconda edizione del prestigioso contest che incrocia arte e sostenibilità si appresta a chiudersi a Roma.

In queste due prime edizioni il concorso, promosso da Alia – Multiutility Toscana e Fondazione Maire, ha messo in luce circa 200 artisti italiani under 28, chiamati a interrogarsi con le loro opere sui pilastri concettuali della sostenibilità e dell’economia circolare in particolare: riduzione dei rifiuti, riutilizzo, riciclo e recupero.

Le 30 opere finaliste sono già state esposte a Firenze, Prato, Empoli e Peccioli, prima di approdare adesso a Roma.

«Siamo molto orgogliosi di aver lanciato questo contest dedicato alla sostenibilità, che in due anni – dichiara Giuseppe Meduri, direttore delle relazioni esterne di Alia – Multiutility Toscana – si è posizionato come il primo a livello italiano in materia di arte e sostenibilità, e lieti di accompagnare l’ultima tappa della mostra della seconda edizione a Roma negli spazi della Fondazione Maire che ringraziamo per il supporto».

«Premiamo giovani talenti nelle discipline artistiche – aggiunge Fabrizio Di Amato, presidente della fondazione e del gruppo Maire – per la capacità che hanno di interpretare il presente e il futuro, e ci occupiamo della formazione di “ingegneri umanisti” che abbiano attenzione alla multidisciplinarietà, professionisti che sappiano guidare la transizione energetica, digitale e tecnologica, in modo efficace, economicamente sostenibile e rispettosa dell’ambiente, delle persone, della cultura».

Nel merito, Alia ricorda la possibilità di partecipare alla 3° edizione del contest, inviando un’opera d’arte ispirata al valore della sostenibilità in tutte le sue accezioni (ambientale, sociale, etc), alla salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano, all’impegno nel dare una seconda vita alla materia in linea con le regole dell’economia circolare (riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero) fino al prossimo 24 novembre. Per maggiori dettagli: www.secondlifecontest.it.