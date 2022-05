Ciolini: «Educare e sensibilizzare i più giovani è fattore centrale ed irrinunciabile»

Alla fiera Didacta Alia e Revet protagonisti con la campagna “I rifiutati”

Storie di imballaggi e buone pratiche con Aliatar, il nuovo personaggio animato Alia

[18 Maggio 2022]

In occasione della fiera Didacta Italia, dal 20 al 22 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze, presso lo stand di Alia Servizi Ambientali e Revet – ovvero I 58 del padiglione Spadolini (piano inferiore) – è possibile vedere in anteprima i videoclip della nuova campagna “I rifiutati. Storie di imballaggi e buone pratiche”.

Protagonista un adolescente che ama muoversi con il suo skateboard, ma nel suo girellare interviene tutte le volte che nota comportamenti scorretti che causano degrado urbano, invitando simpaticamente i giovani coetanei ad azioni giuste e consapevoli, prima fra tutte non abbandonare i rifiuti: è Aliatar, il personaggio animato creato per la campagna promossa da Alia Servizi Ambientali.

«Il nostro nuovo personaggio, chiamato Aliatar – precisa Nicola Ciolini, presidente di Alia – rappresenta l’ultimo tassello, in ordine di tempo, di un percorso di innovazione che Alia sta perseguendo anche dal punto di vista della comunicazione con l’obiettivo di allargare sempre di più la propria platea, coinvolgendo giovani e giovanissimi nei temi della Sostenibilità e dell’economia circolare: Didacta è quindi il luogo naturale dove presentare in anteprima la campagna. Educare e sensibilizzare i più giovani è fattore centrale ed irrinunciabile per la nostra azienda, per questo ci stiamo impegnando in progetti che con linguaggi e strumenti diversi ci consentono di raggiungere la categoria degli under 20, cioè quelle generazioni che stanno facendo propri i temi della sostenibilità, orientando sempre di più i propri stili di vita per un vero benessere ambientale, sociale, economico».