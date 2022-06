Domani la conferenza stampa di presentazione

Al via il primo Festival del giornalismo di Siena, appuntamento il 10 e 11 giugno nelle Contrade

Romano: «Grazie alla sinergia creata sul territorio possiamo proporre un Festival unico al mondo»

[6 Giugno 2022]

Ufficialmente si presenterà domani il primo Festival del giornalismo di Siena, in una conferenza stampa indetta alle 12 nella Fondazione Monte dei Paschi, ma i contorni della kermesse sono già ben delineati e parlano di un evento di alto livello che punta a valorizzare il giornalismo in tutte le sue forme.

Merito del Gruppo stampa autonomo Siena – la storica associazione che dal 1968 riunisce, affianca e supporta i giornalisti senesi –, che ha organizzato il Festival, in programma il 10 e 11 giugno 2022 nella Città del Palio: otto incontri gratuiti aperti al pubblico e accreditati per la formazione permanente dell’Ordine dei Giornalisti, più di 30 professionisti nazionali della comunicazione impegnati come relatori a parlare di digital, sport, diritti, mondo, economia, ambiente, salute e territorio, gli storici musei e altri suggestivi spazi interni alle Contrade che per due giorni aprono le loro porte al mondo dei media.

La mattina di sabato 11 giugno si parlerà anche del rapporto tra giornalismo e ambiente, nell’incontro in programma al museo della Contrada della Chiocciola (via San Marco 3, Siena), che vedrà anche la partecipazione del direttore di greenreport.

«Per noi è una grande scommessa, ma siamo fiduciosi del risultato dal momento che tanti colleghi hanno accettato con entusiasmo di partecipare al Festival portando le proprie esperienze e la propria professionalità – commentato la presidente del Gruppo stampa, Giovanna Romano – Grazie alla sinergia creata sul territorio possiamo proporre un Festival unico al mondo perché ospitato all’interno delle Contrade, nel cuore di Siena, sostenuto con entusiasmo da enti pubblici e privati e da grandi nomi del giornalismo italiano».

Tutti gli incontri del Festival del giornalismo di Siena sono aperti al pubblico; per i colleghi giornalisti è possibile iscriversi agli eventi tramite la nuova piattaforma www.formazionegiornalisti.it, che accrediterà 2 crediti formativi per ogni corso scelto e 4 crediti deontologici per i corsi “digital” e “salute”, mentre agli studenti universitari sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per il programma completo dell’evento, si veda il programma completo allegato qui di seguito.