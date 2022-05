Al Museo della geotermia di Larderello arriva la mostra #vistidadentro

Le opere in mostra sono gli esiti dei lavori realizzati alla fine del primo corso di fotografia organizzato dall’associazione Spazio libero all’interno della Casa di reclusione di Volterra

[5 Maggio 2022]

Alle 17.30 di domani, nel Centro visitatori antistante il Museo della geotermia di Larderello, verrà inaugurata la mostra #vistidadentro, allestita grazie ad una collaborazione tra associazione Spazio libero, Società di mutuo soccorso PA di Montecerboli, Enel green power, Idealcoop, Istituzioni e Pro loco.

La rassegna, che resterà aperta fino al 6 giugno 2022 dal giovedì alla domenica dalle 9:30 alle 18:00, si propone al pubblico attraverso la sperimentazione di un format itinerante. Le opere in mostra sono gli esiti dei lavori realizzati alla fine del primo corso di fotografia organizzato dall’associazione Spazio libero all’interno della Casa di reclusione di Volterra, esposti in anteprima nel maschio della Fortezza medicea di Volterra dal 30 ottobre al 1° novembre 2021.

La tappa a Larderello non è casuale, perché si tratta di un luogo che ha un legame importante con il tema della sperimentazione, a partire dalla geotermia e non solo. Sperimentare è un aspetto che rientra nel bagaglio culturale di questa terra dal cuore caldo. Altro elemento che collega il progetto al sito espositivo è la figura di Giovanni Michelucci: a Larderello l’architetto è conosciuto per essere colui che ha determinato la forma urbana del villaggio nel secondo dopoguerra, ma Michelucci è stata anche una figura particolarmente attenta e sensibile alle questioni legate agli ultimi e alle carceri.