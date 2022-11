Dugenetay: «Solvay è parte della comunità e motore di sviluppo del nostro territorio»

A Rosignano diversità, equità e inclusione al centro dei citizen day di Solvay

Il sindaco Donati: «Orgoglioso di partecipare a questo evento di scambio di esperienze tra fabbrica e comunità»

[18 Novembre 2022]

Tra ieri e oggi il personale della Solvay di Rosignano marittimo ha incontrato i responsabili di alcune associazioni del territorio impegnate sui molteplici fronti della sostenibilità sociale, in occasione del Citizen day 2022 a cui hanno partecipato anche il sindaco Daniele Donati e l’assessore Alice Prinetti.

Un incontro pensato per promuovere l’abbattimento delle barriere fisiche, culturali e del linguaggio, e per fare “inclusione” nel senso più ampio del termine.

«Sono particolarmente orgoglioso di partecipare a questo evento di scambio di esperienze tra fabbrica e comunità – dichiara Donati – Dopo un periodo in cui ciò ci è stato fortemente è limitato a causa dell’emergenza sanitaria, è importante cogliere queste iniziative di “conoscenza” reciproca, che sottolineano un valore comune, rappresentato dalle associazioni del nostro territorio. Ciò che si realizza in eventi come questo, è già parte del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune con Solvay, che al suo interno prevede anche una parte significativa, rappresentata dalle azioni per migliorare l’impatto sociale delle nostre attività. E concretizzare l’obiettivo di essere cittadini tutti insieme».

Tra le associazioni incontrate c’èra ad esempio lo sportello antiviolenza Vanessa, rappresentato da Chiara Bianchi: gestito da volontarie della Pubblica assistenza di Rosignano, lo sportello è un punto di ascolto e di riferimento per le donne che vivono situazioni di violenza o di tensione e che hanno bisogno di aiuto.

Erano poi presenti Barbara Rossi e le responsabili di Holtre, un’associazione nata a Rosignano per dare sostegno ai ragazzi e ragazze con disabilità e alle loro famiglie, con gli obiettivi di favorire una cultura della diversità e di fare emergere capacità, attitudini e aspirazioni in ogni soggetto diversamente abile, affinché possa occupare il proprio posto nella società.

Infine era presente Roberto Cavicchi in rappresentanza di Sottogamba game, un team che raccoglie associazioni per disabili e non, per l’organizzazione di iniziative con finalità solidaristiche ricreative e di integrazione, per favorire una mobilità ed un’autonomia maggiore delle persone con disabilità.

Nel corso di questi incontri Solvay ha annunciato il proprio sostegno allo sportello Vanessa e all’associazione Holtre, attraverso la prossima messa a disposizione di due immobili, che potranno essere utilizzati dalle associazioni stesse per lo svolgimento delle attività da loro svolte all’interno del territorio locale.

«Solvay è parte della comunità e motore di sviluppo del nostro territorio e ciascuno di noi vuole fare la propria parte in questo percorso di cittadinanza attiva – spiega il direttore Nicolas Dugenetay – Ciò si può realizzare anche promuovendo iniziative come questa, che danno voce e offrono ascolto a chi è fortemente impegnato su tematiche sociali di così forte impatto. Ed è proprio nel nome di questo desiderio di fare rete, che auspichiamo che le stesse associazioni che abbiamo incontrato in questi giorni, possano cogliere l’opportunità per collaborare l’una con l’altra, per il bene comune e della collettività che esse rappresentano».