World Meteorological Congress: i rapidi cambiamenti nella criosfera richiedono un’azione urgente e coordinata

Ghiacciai, calotte polari e ghiaccio marino in diminuzione in tutto il mondo. Gravi rischi per i piccoli Stati insulari e le zone costiere densamente popolate

[31 Maggio 2023]

Visti i «Crescenti impatti della diminuzione del ghiaccio marino, dello scioglimento dei ghiacciai, delle calotte glaciali, del permafrost e della neve sull’innalzamento del livello del mare, i pericoli e l’sicurezza idrica, le economie e gli ecosistemi», la World meteorological organization ha annunciato che la criosfera diventerà una delle sue massime priorità,

Infatti, il World Meteorological Congress, il principale organo decisionale della WMO in corso a Ginevra, ha approvato una nuova risoluzione che richiede «Osservazioni e previsioni più coordinate, scambio di dati, ricerca e servizi» e propone di intensificare le attività e un aumento dei finanziamenti dal bilancio ordinario e dai finanziamenti fuori bilancio.

I delegati di tutto il mondo hanno espresso la loro preoccupazione che «Quel accade nelle aree polari e di alta montagna riguardi l’intero globo, in particolare i piccoli Stati insulari e le zone costiere densamente popolate». Il segretario generale della WMO, Petteri Taalas, f ha sottolineato che «La questione della criosfera è un tema caldo non solo per l’Artico e l’Antartide, ma è una questione globale».

L’innalzamento del livello del mare, il ghiaccio e i ghiacciai sono tra gli indicatori climatici monitorati dalla WMO e dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Il rapporto “WMO State of the Global Climate 2022” ha evidenziato un rapido cambiamento.

I ghiacciai di riferimento (per i quali disponiamo di osservazioni a lungo termine) hanno subito un cambiamento di spessore medio di oltre -1,3 metri tra ottobre 2021 e ottobre 2022. Questa perdita è molto maggiore della media dell’ultimo decennio. La perdita cumulativa di spessore dal 1970 ammonta a quasi 30 metri.

A causa di una combinazione di poca neve invernale, un’intrusione di polvere sahariana nel marzo 2022 e ondate di caldo tra maggio e inizio settembre, le Alpi europee hanno battuto i record di scioglimento dei ghiacciai. In Svizzera, il 6% del volume di ghiaccio dei ghiacciai è andato perduto tra il 2021 e il 2022 e un terzo tra il 2001 e il 2022.

Per il 26esimo anno consecutivo la calotta glaciale della Groenlandia ha avuto un bilancio di massa totale negativo.

Il 25 febbraio 2022, il ghiaccio marino in Antartide è sceso a 1,92 milioni di km2, il livello più basso mai registrato e quasi 1 milione di km2 al di sotto della media a lungo termine (1991-2020). Lo scioglimento del ghiaccio marino artico a settembre alla fine dell’estate è legato 11esimo minimo mensile di ghiaccio più basso nel record satellitare.

Il livello medio globale del mare ha raggiunto un nuovo record per il record dell’altimetro satellitare (1993-2022). Tra il primo decennio del record satellitare (1993-2002, 2,27 mm∙anno) e l’ultimo (2013-2022, 4,62 mm∙anno), il tasso di innalzamento del livello medio globale del mare è raddoppiato

L’australiana Sue Barrell e la canadese Diane Campbell, co-presidenti del Panel on Polar and High Mountains Observations, Research, and del Consiglio esecutivo della WMO, hanno delineato le sfide e la necessità di un’azione urgente:

Ben oltre un miliardo di persone fa affidamento sull’acqua prodotta dalla neve e dallo scioglimento dei ghiacciai, trasportata a valle dai principali bacini fluviali del mondo. I cambiamenti irreversibili nella criosfera globale influenzeranno quindi le strategie di adattamento e l’accesso alle risorse idriche.

Il permafrost artico si sta sciogliendo ed è un “gigante addormentato” di gas serra. Il permafrost artico immagazzina il doppio di carbonio rispetto all’atmosfera di oggi. Lo scioglimento delle montagne e il permafrost artico aumentano il rischio di pericoli naturali a cascata.

Lo scioglimento delle calotte glaciali dei ghiacciai, della Groenlandia e dell’Antartide rappresenta circa il 50% dell’innalzamento del livello del mare, che sta accelerando. Questo sta avendo un impatto crescente e a cascata sui piccoli Stati insulari in via di sviluppo e sulle zone costiere densamente popolate.

I cambiamenti della criosfera nelle zone di montagna stanno portando ad un aumento del rischio di pericoli come frane, distacchi di ghiacciai e inondazioni. Ad esempio, il Pakistan ha esaminato più di 3.000 laghi glaciali, di cui 36 potenzialmente pericolosi e ad alto rischio di esplosione. Ha subito numerose esplosioni di laghi glaciali e inondazioni improvvise nel 2022, un anno che ha visto un caldo estremo e prolungato a marzo e aprile e inondazioni devastanti a settembre e ottobre.

E’ necessario coordinare le attività in Antartide svolte dai membri della WMO per soddisfare le esigenze di dati e servizi meteorologici e per il monitoraggio ambientale e la ricerca sul clima.

La risoluzione approvata al World Meteorological Congress chiede maggiori investimenti e mobilitazione di attività che vanno ben oltre la comunità WMO e stabilisce le priorità di alto livello e le azioni collegate agli obiettivi a lungo termine della WMO: «L’urgenza dei rischi emergenti globali e regionali dalla criosfera in cambiamento in un clima che cambia, è compresa e riflessa nei piani di lavoro degli organismi WMO e nei quadri globali. I meccanismi tecnici collaborativi e coordinati sono ottimizzati per supportare l’avanzamento della fornitura di servizi da parte dei membri, per affrontare le lacune rilevanti nelle regioni polari e di alta montagna, a tutti i livelli. Le previsioni del sistema terrestre vengono migliorate colmando le lacune nelle osservazioni polari e di alta montagna; migliorare la condivisione dei dati; e modelli numerici migliorati che integrano la ricerca sui processi criosferici. Le partnership e la collaborazione con la ricerca e le parti interessate esterne promuovono la condivisione delle conoscenze e amplificano la capacità esistente di fornire servizi, in modo pertinente a livello regionale. Antartide: la collaborazione dei membri nella raccolta e condivisione di osservazioni, nella conduzione di ricerche, nello sviluppo e nella fornitura di servizi è migliorata».