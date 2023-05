Wmo: prepariamoci a El Niño

Dopo una La Niña insolitamente prolungata ci aspetta un El Niño con temperature probabilmente record

[4 Maggio 2023]

Secondo un nuovo aggiornamento della World meteorological organization (Wmo), «La probabilità che El Niño si sviluppi entro la fine dell’anno è in aumento. Questo avrebbe impatti opposti sui modelli meteorologici e climatici in molte regioni del mondo rispetto a La Niña prolungata e probabilmente alimenterebbe temperature globali più elevate».

Una La Niña insolitamente prolungata è terminata dopo tre anni e il Pacifico tropicale è attualmente in uno stato ENSO-neutrale (né El Niño né La Niña). Per l’aggiornamento Wmo, che si basa su input provenienti dal WMO Global Producing Centers of Long-Range Forecasts e da una valutazione di esperti, «C’è una probabilità del 60% per una transizione da ENSO-neutrale a El Niño durante maggio-luglio 2023, e questo aumenterà a circa il 70% in giugno-agosto e all’80% tra luglio e settembre. In questa fase non vi è alcuna indicazione della forza o della durata di El Niño».

Il WMO El Niño/La Niña Update è stato realizzato grazie a una vasta collaborazione tra Wmo, l’OMM e l’International Research Institute for Climate and Society (IRI) Usa e si basa sui contributi di esperti di tutto il mondo, provenienti tra l’altro da: Bureau of Meteorology (BoM), Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño (CIIFEN), China Meteorological Administration (CMA), Climate Prediction Center (CPC) e Pacific ENSO Applications Climate (PEAC) Services of the National Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAA) Usa, European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF), Météo-France, India Meteorological Department (IMD), Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), International Monsoons Project Office (IMPO) , Japan Meteorological Agency (JMA), Korea Meteorological Administration (KMA), Met Office of the United Kingdom, Meteorological Service Singapore (MSS), WMO Global Producing Centres of Long Range Forecasts (GPCs-LRF), compreso il Lead Center for Long Range Forecast Multi-Model Ensemble (LC-LRFMME).

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, sottolinea che «Abbiamo appena avuto gli 8 anni più caldi mai registrati, anche se negli ultimi 3 anni abbiamo avuto una La Niña in raffreddamento e questo ha agito da freno temporaneo all’aumento della temperatura globale. Lo sviluppo di un El Niño molto probabilmente porterà a un nuovo aumento del riscaldamento globale e aumenterà la possibilità di battere i record di temperatura». Secondo i rapporti State of the Global Climate della Wmo, il 2016 è l’anno più caldo mai registrato a causa del “double whammy”di un evento molto potente di El Niño e del riscaldamento dovuto ai gas serra antropici.

L’effetto di El Niño sulle temperature globali di solito si manifesta nell’anno successivo al suo sviluppo e quindi sarà probabilmente più evidente nel 2024 e per questo Taalas ha avvertito che «Il mondo dovrebbe prepararsi allo sviluppo di El Niño, che è spesso associato a un aumento del caldo, della siccità o delle precipitazioni in diverse parti del mondo. Potrebbe portare sollievo dalla siccità nel Corno d’Africa e da altri impatti legati a La Niña, ma potrebbe anche innescare eventi meteorologici e climatici più estremi. Questo evidenzia la necessità dell’iniziativa Early Warnings for All dell’Onu per mantenere le persone al sicuro».

Non esistono due eventi di El Niño uguali e gli effetti dipendono in parte dal periodo dell’anno. Quindi, la Wmo e i National Meteorological Hydrological Services seguiranno da vicino gli sviluppi. El Niño è un modello climatico naturale associato al riscaldamento delle temperature superficiali dell’oceano nell’Oceano Pacifico tropicale centrale e orientale. Si verifica in media ogni 2 o 7 anni e gli episodi di solito durano dai 9 ai 12 mesi. Gli eventi di El Niño sono solitamente associati a un aumento delle precipitazioni in alcune parti del Sud America meridionale, degli Stati Uniti meridionali, del Corno d’Africa e dell’Asia centrale. El Niño può anche causare gravi siccità in Australia, Indonesia e parti dell’Asia meridionale. Durante l’estate boreale, l’acqua calda di El Niño può alimentare gli uragani nell’Oceano Pacifico centro-orientale, mentre ostacola la formazione degli uragani nel bacino atlantico.

El Niño e La Niña sono i principali fattori del sistema climatico terrestre, ma non gli unici: oltre all’ ENSO Update, la Wmo pubblica regolarmente Global Seasonal Climate Updates (GSCU) che comprendono le influenze degli altri principali fattori climatici come la North Atlantic Oscillation, l’Arctic Oscillation e l’Indian Ocean Dipole. Nell’ultimo aggiornamento si legge: «Poiché le temperature della superficie del mare più calde della media sono generalmente previste nelle regioni oceaniche, contribuiscono a una previsione diffusa di temperature superiori alla norma sulle aree terrestri. Senza eccezioni, sono previste anomalie di temperatura positive su tutte le aree terrestri dell’emisfero settentrionale e meridionale»,.

Dal febbraio in poi, c’è stato un aumento significativo delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, con un riscaldamento notevolmente più forte lungo la costa del Sud America. A partire da metà aprile, le temperature superficiali del mare e altri indicatori atmosferici e oceanici nel Pacifico tropicale centro-orientale sono coerenti con le condizioni neutre ENSO. Nell’atmosfera, l’attività convettiva sul Pacifico equatoriale vicino alla linea di cambio data è quasi normale. Tuttavia, che la “‘spring predictability barrier” dell’emisfero settentrionale, un periodo caratterizzato da capacità predittive leggermente inferiori, non è ancora passata. La Wmo conclude: «Questi recenti sviluppi delle condizioni oceaniche e atmosferiche nel Pacifico tropicale, insieme alle previsioni attuali e alle valutazioni degli esperti, indicano una forte probabilità dell’insorgenza di El Niño all’inizio della seconda metà del 2023 e della sua continuazione durante il resto dei 6 mesi del periodo di previsione mensile».