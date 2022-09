United in Science: sul clima stiamo andando nella direzione sbagliata (VIDEO)

Enorme gap tra aspirazioni e realtà. Azioni poco ambiziose contro effetti sempre più devastanti

[19 Settembre 2022]

Secondo il rapporto “United in Science 2022”, pubblicato congiuntamente da World meteorological Organization (Wmo), Global Carbon Project (GCP), Unitad Nations environment programme (Unep), Met Office UK, Urban Climate Change Research Network (UCCRN), Unitad Nations office for dsaster risk reduction (UNDRR), World Climate Research Programme (WCRP, di Wmo, IOC-UNESCO e International Science Council – ISC) e Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). «La scienza del clima è chiara: stiamo andando nella direzione sbagliata». Il rapporto evidenzia «L’enorme gap tra aspirazioni e realtà. Senza un’azione molto più ambiziosa, gli impatti fisici e socioeconomici del cambiamento climatico saranno sempre più devastanti».

Rcco i principali punti del nuovo rapporto secondo chi li ha curati:

Concentrazioni di gas serra (GHG) nell’atmosfera – WMO Global Atmosphere Watch (GAW). I livelli di anidride carbonica atmosferica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O) continuano a salire. La riduzione temporanea delle emissioni di CO2 nel 2020 durante la pandemia ha avuto scarso impatto sulla crescita delle concentrazioni atmosferiche (ciò che rimane nell’atmosfera dopo che la CO2 viene assorbita dall’oceano e dalla biosfera). I dati provenienti da tutte le località globali, compresi gli osservatori di punta di Mauna Loa (Hawaii, Usa) e Cape Grim (Tasmania, Australia), indicano che i livelli di CO2 hanno continuato ad aumentare nel 2021 e nel 2022. Nel maggio 2022, la concentrazione di CO2 a Mauna Loa ha raggiunto 420,99 ppm (419,13 ppm nel 2021) e Cape Grim 413,37 ppm (411,25 ppm nel maggio 2021).

Emissioni e budget globali di gas serra – Global Carbon Project. Le emissioni globali di CO2 fossile nel 2021 sono tornate ai livelli pre-pandemia del 2019 dopo essere diminuite del 5,4% nel 2020 a causa dei diffusi lockdowns.. I dati preliminari dimostrano che le emissioni globali di CO2 nel 2022 (da gennaio a maggio) sono superiori dell’1,2% rispetto ai livelli registrati nello stesso periodo del 2019, trainate dagli aumenti negli Stati Uniti, in India e nella maggior parte dei Paesi europei. Nonostante una forte fluttuazione delle emissioni globali negli ultimi due anni e mezzo, le emissioni di CO2 fossile sono diminuite significativamente in 23 Paesi (molti Paesi europei, Giappone, Messico e Stati Uniti) durante il decennio pre-pandemia del 2010-2019. Un quarto delle emissioni di gas serra dovute al cambiamento dell’uso del suolo sono associate al commercio di prodotti alimentari tra Paesi, di cui più dei tre quarti sono dovuti alla bonifica dei terreni per l’agricoltura, compreso il pascolo.

State of the Global Climate: 2018–2022 – Wmo. I 7 anni più recenti, dal 2015 al 2021, sono stati i più caldi mai registrati. La media della temperatura media globale 2018-2022 (basata su dati fino a maggio o giugno 2022) è stimata in 1,17 ± 0,13° C al di sopra della media 1850-1900. Un evento a La Niña ha avuto un leggero effetto rinfrescante sulle temperature nel 2021/22, ma questo sarà temporaneo. Circa il 90% del calore accumulato nel sistema Terra è immagazzinato nell’oceano, l’Ocean Heat Content per il 2018-2022 è stato più alto che in qualsiasi altro periodo di 5 anni, con tassi di riscaldamento degli oceani che hanno mostrato un aumento particolarmente forte negli ultimi due decenni .

Previsioni climatiche globali per il 2022-2026 – Met Office UK/Wmo/World Climate Research Programme. La temperatura media annua globale vicino alla superficie per ogni anno dal 2022 al 2026 dovrebbe essere compresa tra 1,1° C e 1,7° C in più rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900). La probabilità che la temperatura media annua globale vicino alla superficie superi temporaneamente 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali per almeno uno dei prossimi 5 anni è del 48% e sta aumentando nel tempo. Tuttavia, esiste solo una piccola probabilità (10%) che la media quinquennale superi questa soglia. Il livello dell’Accordo di Parigi di 1,5° C si riferisce al riscaldamento a lungo termine, ma si prevede che i singoli anni al di sopra di 1,5° C si verificheranno con una regolarità crescente man mano che le temperature globali si avvicinano a questa soglia a lungo termine. C’è una probabilità del 93% che almeno un anno nei prossimi 5 anni sarà più caldo dell’anno più caldo mai registrato, il 2016, e che la temperatura media per il 2022-2026 sarà superiore a quella degli ultimi 5 anni.

Emissions Gap – Unep. E’ necessaria un’azione di mitigazione rafforzata per evitare che gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sfuggano dalla nostra portata. I nuovi impegni nazionali di mitigazione per il 2030 mostrano alcuni progressi verso la riduzione delle emissioni di gas serra, ma sono insufficienti. L’ambizione di questi nuovi impegni dovrebbe essere 4 volte superiori per mettersi sulla strada per limitare il riscaldamento a 2° C e 7 volte superiori per prendere la strada degli 1,5° C. Il riscaldamento globale durante il XXI secolo è stimato (con il 66% di probabilità) a 2,8° C (intervallo 2,3° C – 3,3° C), ipotizzando una continuazione delle politiche attuali, o 2,5° C (intervallo 2,1° C – 3,0° C). ) se gli impegni nuovi o aggiornati saranno pienamente attuati. Collettivamente, con le politiche attuali, i Paesi non riusaciranno a soddisfare i loro impegni nuovi o aggiornati.

Tipping Points in the Climate System – World Climate Research Programme /Wmo. Ulteriori ricerche sui punti di non ritorno ci saranno fondamentali per aiutare la società a comprendere meglio i costi, i benefici e i potenziali limiti della mitigazione e dell’adattamento climatico in futuro. L’Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) è un importante motore della distribuzione di calore, sale e acqua nel sistema climatico, sia a livello regionale che globale. Ricerche recenti suggeriscono che AMOC potrebbe essere più debole nel clima attuale che in qualsiasi altro momento dell’ultimo millennio. Anche lo scioglimento delle calotte polari della Groenlandia e dell’Antartide è considerato un importante punto di svolta e avrebbe conseguenze globali a causa del sostanziale aumento aggiuntivo del livello del mare per centinaia o migliaia di anni. I punti critici regionali, come l’essiccazione della foresta pluviale amazzonica, possono avere gravi conseguenze locali con impatti globali a cascata. Altri esempi includono siccità regionali che hanno un impatto sul ciclo globale del carbonio e interrompono i principali sistemi meteorologici come i monsoni. Gli effetti combinati di temperature e umidità più elevate in alcune regioni potrebbero raggiungere livelli pericolosi nei prossimi decenni, con punti di non ritorno fisiologici o soglie oltre i quali il lavoro umano all’aperto non è più possibile senza assistenza tecnica.

Cambiamenti climatici e città – Urban Climate Change Research Network. Le città, che ospitano il 55% della popolazione mondiale, ovvero 4,2 miliardi di persone, sono responsabili fino al 70% delle emissioni causate dall’uomo e sono anche altamente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici come l’aumento delle forti precipitazioni, l’aumento accelerato del livello del mare, inondazioni costiere acute e croniche e calore estremo, tra gli altri rischi chiave. Questi impatti esacerbano le sfide socioeconomiche e le disuguaglianze. A livello globale, entro il 2050, oltre 1,6 miliardi di persone che vivono in oltre 970 città saranno regolarmente esposte a temperature medie di 3 mesi che raggiungono almeno i 35° C. Tra marzo e maggio 2022, Delhi ha subito 5 ondate di caldo con temperature record che hanno raggiunto i 49,2° C. Con metà della popolazione di Delhi che vive in insediamenti a basso reddito ed è altamente vulnerabile al caldo estremo, queste ondate di caldo hanno portato a devastanti impatti socioeconomici e sulla salute pubblica. E’ molto probabile che le città e gli insediamenti costieri bassi sul livello del mare, come Bangkok (Thailandia), Houston (Usa) e Venezia (Italia), debbano affrontare inondazioni costiere più frequenti e più estese a causa dell’innalzamento del livello del mare, delle mareggiate e della subsidenza. Le città svolgono un ruolo importante nell’affrontare i cambiamenti climatici attuando azioni di mitigazione inclusive, urgenti e su larga scala e aumentando la capacità di adattamento di miliardi di abitanti delle città. Ora è il momento di integrare l’adattamento e la mitigazione, insieme allo sviluppo sostenibile, nell’ambiente urbano sempre dinamico.

Eventi meteorologici estremi e impatti socioeconomici – WMO World Weather Research Programme (WWRP). Il numero di disastri meteorologici, climatici e legati all’acqua è aumentato di 5 volte negli ultimi 50 anni, causando perdite giornaliere per 202 milioni di dollari. Man mano che la scienza dell’attribuzione continua a migliorare, le prove del legame tra il cambiamento climatico indotto dall’uomo e gli estremi osservati, come ondate di caldo, forti precipitazioni e cicloni tropicali, si sono rafforzate. Gli eventi meteorologici estremi provocano impatti socioeconomici di lunga durata soprattutto nelle comunità più vulnerabili, che spesso sono anche le meno attrezzate per rispondere, riprendersi e adattarsi. Cicloni tropicali in successione hanno colpito l’Africa sud-orientale, provocando devastazioni in Madagascar. La World Weather Attribution initiative ha rilevato che il cambiamento climatico probabilmente ha aumentato l’intensità delle precipitazioni subite a causa di queste tempeste. Man mano che l’atmosfera diventa più calda, trattiene più acqua, il che, in media, rende le stagioni umide e gli eventi più umidi. Con ulteriori emissioni e temperature in aumento, gli episodi di forti precipitazioni diventeranno più comuni. A giugno e luglio 2022, l’Europa è stata colpita da due ondate di caldo estremo e siccità. Il Portogallo ha registrato un nuovo record di temperatura nazionale di luglio di 47,0° C e, per la prima volta, le temperature nel Regno Unito hanno superato i 40° C. Secondo la World Weather Attribution initiative, il cambiamento climatico causato dall’uomo ha reso l’ondata di caldo nel Regno Unito almeno 10 volte più probabile. Le ondate di caldo estive rappresentano un rischio significativo per la salute umana, in particolare per gli anziani e gli infermi. Anche altri fattori, come le condizioni socioeconomiche, l’urbanizzazione (l’isola di calore urbana) e i livelli di preparazione, possono aumentare la vulnerabilità. I primi rapporti indicano che le ondate di caldo hanno causato diverse migliaia di morti.

Sistemi di allerta precoce: adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio di catastrofi – WMO/ UN Office for Disaster Risk Reduction. Con 3,3-3,6 miliardi di persone che vivono in contesti altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici, è più importante che mai che la comunità internazionale intraprenda azioni ambiziose non solo per mitigare le emissioni, ma anche per adattarsi ai cambiamenti climatici, in particolare alle condizioni meteorologiche estreme e agli eventi aggravanti , che possono avere ripercussioni socioeconomiche di lunga durata. I sistemi di allerta precoce sono misure di adattamento efficaci che salvano vite umane, riducono perdite e danni e sono convenienti. Meno della metà dei Paesi nel mondo ha segnalato l’esistenza di sistemi di allerta precoce multirischio (MHEWS), con una copertura particolarmente bassa in Africa, nei Paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. Una delle massime priorità internazionali è garantire che tutti sulla Terra siano protetti da MHEWS nei prossimi 5anni. Ciò richiederà la collaborazione tra diversi attori e soluzioni di finanziamento innovative.

Il rapporto quest’anno fornisce esempi di condizioni meteorologiche estreme in diverse parti del mondo e il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha commentato: «Inondazioni, siccità, ondate di caldo, tempeste estreme e incendi stanno peggiorando sempre di più, battendo record con una frequenza allarmante. Ondate di caldo in Europa. Colossali inondazioni in Pakistan. Siccità prolungate e gravi in ​​Cina, nel Corno d’Africa e negli Stati Uniti. Non c’è nulla di naturale nella nuova portata di questi disastri. Sono il prezzo della dipendenza dell’umanità dai combustibili fossili. Il rapporto United in Science di quest’anno mostra che gli impatti climatici si stanno dirigendo verso un territorio di distruzione inesplorato. Eppure ogni anno raddoppiamo questa dipendenza dai combustibili fossili, anche se i sintomi peggiorano rapidamente»

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha concluso: «La scienza climatica è sempre più in grado di dimostrare che molti degli eventi meteorologici estremi che stiamo vivendo sono diventati più probabili e più intensi a causa del cambiamento climatico indotto dall’uomo. Lo abbiamo visto ripetutamente quest’anno, con tragici effetti. E’ più importante che mai intensificare l’azione sui sistemi di allerta precoce per costruire la resilienza ai rischi climatici attuali e futuri nelle comunità vulnerabili. Questo è il motivo per cui la Wmo sta guidando un’iniziativa volta a garantire l’allarme rapido per tutti nei prossimi 5 anni».