Unicef: le ondate di caldo colpiscono la metà dei bambini di Europa e Asia centrale

I bambini sono particolarmente vulnerabili alle ondate di caldo e le subiscono in maniera diversa dagli adulti

[27 Luglio 2023]

Secondo il nuovo flagship report “Beat the heat. Protecting children from heatwaves in Europe and Central Asia” pubblicato dall’Unicef, «La metà di tutti i bambini in Europa e in Asia centrale, 92 milioni, sono esposti a un’alta frequenza di ondate di caldo, o il doppio della media globale.

Presentando il rapporto, Regina De Dominicis, direttrice regionale Europe and Central Asia dell’Unicef, ha detto che «I Paesi in queste parti del mondo stanno risentendo del calore della crisi climatica e che la salute e il benessere dei bambini ne soffrono maggiormente. Questo dovrebbe aumentare a tutti i bambini nel 2050. La moltitudine di implicazioni negative sulla salute attuale e futura di una percentuale così significativa di bambini della regione deve fungere da catalizzatore affinché i governi investano urgentemente in misure di mitigazione e adattamento».

Le donne incinte esposte a ondate di caldo possono sperimentare un rischio maggiore di complicanze del travaglio. Dato che la siccità persiste, le ondate di caldo possono mettere a rischio l’accesso dei bambini all’acqua potabile. Durante le ondate di caldo, la capacità di apprendimento dei bambini diventa più difficile poiché faticano a concentrarsi.

Secondo il rapporto, «I bambini sono particolarmente vulnerabili alle ondate di caldo poiché i loro corpi impiegano più tempo per aumentare la produzione di sudore. Richiedono più tempo per acclimatarsi in un ambiente caldo rispetto agli adulti. I bambini piccoli sono anche più suscettibili alla disidratazione perché una percentuale maggiore del loro peso corporeo è costituita da acqua. I neonati e i bambini più piccoli hanno difficoltà a regolare la temperatura corporea. Gli studi hanno dimostrato che i bambini piccoli che hanno trascorso 30 minuti in una stanza a 35 gradi Celsius hanno visto la loro temperatura interna aumentare significativamente più alta e più velocemente di quella delle loro madri, anche se sudano più degli adulti rispetto alla loro taglia I pediatri consigliano a chi si prende cura dei bambini di monitorare quanta acqua consumano i bambini e incoraggiarli a bere prima che lo chiedano. La sete indica che il corpo è già disidratato».

Sebbene i bambini siano particolarmente vulnerabili all’impatto delle ondate di caldo, l’Unicef fa notare che «La maggior parte degli adulti vive il caldo in modo diverso, rendendo difficile per i genitori e gli operatori sanitari identificare situazioni pericolose o sintomi di malattie legate al caldo nei bambini».

Negli ultimi anni, le ondate di caldo in tutta la regione sono diventate più frequenti. Le ultime stime mostrano che circa la metà dei bambini che vivono in 50 paesi in Europa e Asia centrale sono esposti a frequenti ondate di caldo. Questo è il doppio della media globale di 1 bambino su 4. L’anno scorso, l’Europa ha vissuto il secondo anno più caldo mai registrato per la regione. Per alcuni Paesi dell’Europa sudoccidentale, è stato il più caldo mai registrato. In 60 anni, nell’Asia centrale la frequenza delle ondate di caldo è aumentata del 30%.

E il rapporto avverte che la situazione è destinata a peggiorare « In Europa e in Asia centrale, la frequenza delle ondate di caldo è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Anche nello scenario più prudente di aumento della temperatura di 1,7 gradi Celsius, si stima che frequenza entro il 2050 tutti i bambini in Europa e in Asia centrale saranno esposti a ondate di caldo ad elevata, si stima che l’81% sarà esposto a ondate di caldo di durata elevata e si prevede che il 28% essere esposti a forti ondate di caldo. Con scenari di aumento della temperatura più elevati di 2,4 gradi Celsius, si prevede che il 97% dei bambini nella regione sarà esposto a un’ondata di caldo di lunga durata e il 56% dovrebbe essere esposto a un’ondata di caldo di gravità elevata».

L’Unicef fa però notare che «Nonostante i grandi rischi che i bambini affrontano a causa delle ondate di caldo e di altri rischi climatici, la consapevolezza pubblica, le risposte politiche e i finanziamenti sono profondamente inadeguati» e aggiunge che «La capacità di evitare, gestire e costruire la resilienza all’esposizione cronica al calore in futuro dipenderà dalle decisioni prese ora. La progettazione urbana e gli investimenti infrastrutturali, le disuguaglianze socioeconomiche ei rischi del cambiamento climatico devono essere gestiti contemporaneamente. I residenti nelle aree urbane densamente popolate possono essere particolarmente sensibili alle ondate di caldo. Le comunità con meno alberi, più strade e densità di edifici più elevate possono amplificare il riscaldamento urbano».

Per l’Agenzia Onu per l’infanzia, «aLe azioni necessarie includono la riforma degli standard di costruzione, l’attuazione di revisioni della vulnerabilità e l’investimento in infrastrutture costruite per resistere, nonché ridurre al minimo, l’esposizione cronica al caldo, in particolare negli insediamenti informali che ospitano persone vulnerabili. Anche i residenti a basso reddito possono essere a rischio di ondate di caldo poiché spesso non dispongono delle risorse per proteggersi. I residenti urbani che vivono in case in affitto potrebbero non essere in grado di modificare le loro abitazioni».

I sistemi di allarme per il caldo sono comuni in tutta Europa, dove ci sono agenzie governative che forniscono previsioni e avvisi meteorologici e sostengono città e comunità nella preparazione di un piano con attività di prevenzione risposta che, a loro volta. consentono di istituire un sistema di notifica efficace attraverso vari canali di comunicazione. In confronto, i sistemi di allarme termico nei paesi dell’Asia centrale sono rari. L’Unicef ricorda che «L’Asia centrale è una regione arida e semi-arida e la scarsità d’acqua, il degrado del suolo e la mancanza di capacità di gestione delle emergenze hanno aumentato la vulnerabilità dei bambini a una serie di pericoli naturali, comprese le ondate di caldo. Nell’ultimo secolo, il riscaldamento superficiale è stato del 20 – 40% più alto nelle zone aride globali rispetto ai territori lle terre più umide. Pertanto, le terre aride come quelle che si trovano in Asia centrale sono a maggior rischio a causa delle temperature estreme».

Per proteggere i bambini, l’Unicef delinea 6 raccomandazioni per i governi di Europa e Asia centrale: 1. Incorporare la mitigazione e l’adattamento delle ondate di calore nelle politiche; 2. Investire nell’assistenza sanitaria di base; 3. Investire in sistemi nazionali di allerta climatica precoce; 4. Adattare i servizi per far fronte agli impatti delle ondate di caldo; 5. Garantire finanziamenti adeguati; 6. Fornire ai bambini istruzione e formazione.

Il rapporto conclude: «La scienza dimostra che l’aumento delle temperature è il risultato del cambiamento climatico. L’Unicdef esorta i governi di tutta Europa e dell’Asia centrale a ridurre le emissioni di CO2 per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius e raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2025».