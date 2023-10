Tromba d’aria a Livorno e alluvione a Follonica, la costa toscana affronta la crisi climatica

Monni: «Le criticità si sono risolte grazie all'impegno dei sindaci che hanno coordinato gli interventi dei propri sistemi di Protezione civile, preziosi e efficienti come sempre»

[19 Ottobre 2023]

Dopo un’estate lunghissima, che si è protratta ben oltre l’inizio di ottobre, la prima vera folata d’autunno ha portato la costa toscana a confrontarsi di nuovo con un’allerta meteo arancione, con importanti danni da nord a sud del litorale.

Fenomeni in cui incide la crisi climatica in corso, dato che la comunità scientifica ha già raggiunto consenso sul fatto che il riscaldamento globale stia rendendo più forti e frequenti gli eventi meteo estremi.

Attorno alle 5 di stamattina una tromba d’aria ha colpito Livorno, nelle zone di Banditella, Antignano e Montenero, causando danni a edifici pubblici e privati, scuole, cantieri, alberature e veicoli.

La Protezione civile è stata allertata tutta la notte, e intorno alle ore 6 il sindaco Luca Salvetti ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale per monitorare la situazione, il livello dei corsi d’acqua, e pianificare gli interventi di informazione e assistenza alla popolazione, e predisporre tutto quanto necessario in caso di peggioramento delle condizioni meteo: «Alle 5 in circa 20 minuti è stato raggiunto un livello di piogge pari a 50 millimetri in un’ora», informano dal Comune.

Nel primo pomeriggio di ieri è stata invece Follonica (nella foto, ndr) a essere colpita da un’alluvione – tra le aree più critiche c’è quella di Pratoranieri, dove alcune strade si sono riempite di fango e di sassi arrivati dalla ferrovia e diverse abitazioni si sono allagate – con 120 mm caduti nell’arco di due ore; nella notte sono poi seguite precipitazioni meno intense tra Montignoso, Massa e Carrara.

Noi abbiamo seguito tutto dalla Sala operativa , ma le criticità si sono tutte risolte grazie all’impegno dei sindaci – dichiara l’assessora alla Protezione civile, Monia Monni – che hanno coordinato gli interventi dei propri sistemi di Protezione civile, preziosi e efficienti come sempre. Grazie a loro e a tutte le volontarie e i volontari, le operatrici e gli operatori che sono stati al lavoro nel pomeriggio e nella notte. Anche oggi, mi raccomando, prestate attenzione».