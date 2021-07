Tormente elettriche sull’India: i fulmini fanno almeno 67 morti

A Jaipur un fulmine uccide 11 persone. 40 vittime nell’Uttar Pradesh

[12 Luglio 2021]

Oggi il governo indiano ha riferito che almeno 63 persone sono morte nel nord e nel centro del Paese a causa di tempeste elettriche provocate dall’arrivo del monsone. Infatti, in Inda i temporali con fulmini si verificano durante la stagione delle piogge monsoniche tra giugno e settembre, quando il subcontinente indiano riceve il 70% delle precipitazioni annuali. In realtà, mettendo insieme tutte le notizie, i morti sarebbero almeno 67,

Ieri, solo a Jaipur, nello Stato del Rajasthan, sono morte 11 persone colpite da un fulmine. Secondo il commissario della Polizia di Jaipur, Anand Srivastava, l’incidente è avvenuto in una torre di un forte medievale, l’ Amber Fort, dove si erano radunati turisti e gente del posto, facendo anche 29 feriti. Srivastava ha aggiunto che in totale nel Rajasthan sono morte 18 perse colpite da fulmini in diversi episodi.

Un portavoce del governo del Rajasthan ha sottolineato che la maggioranza dei morti erano lavoratori agricoli che stavano lavorando nei campi nonostante la tempesta in corso. Quattro pastori sono morti nel villaggio di Garda, nel distretto di Kota, dopo che un fulmine ha colpito un albero sotto il quale si erano rifugiate con il loro bestiame. Nell’incidente sono state uccise anche 10i capre e una mucca. Un pastore è stato ucciso in un incidente simile nel villaggio di Lalgaon a Jhalawar e una persona è morta nel villaggio di Bahroi a Baran. Tre bambini sono stati uccisi da un fulmine che li ha colpiti nel villaggio di Kudinna, nel distretto di Dholpur.

Secondo i media indiani, almeno 7 persone sarebbero state uccisa dai fulmini nello Stato del Madhya Pradesh.

Il primo ministro dell’India, il nazionalista induista di destra Narendra Modi, ha espresso su Twitter le sue condoglianze per le vittime delle tempeste elettriche: «Sono profondamente rattristato dalla perdita di vite umane negli incidenti di fulmini in alcune aree del Rajasthan»..

Il primo ministro del Rajasthan, Ashok Gehlot, del Partito del Congresso, ha espresso dolore per le morti e ha annunciato un ex gratia di 500.000 rupie (6.700 dollari) per ciascuna delle vittime al parente più prossimo di ogni defunto.

Ma lo Stato indiano più colpito dai fulmini è l’Uttar Pradesh con 40 morti e 18 feriti. Domenica, in molti distretti dell’Uttar Pradesh fulmini hanno provocato il caos. 18 persone hanno perso la vita a Kanpur e nei distretti adiacenti, 13 a Prayagraj, tre a Kaushambi, uno a Pratapgarh, tre ad Agra e uno ciascuno nei distretti di Varanasi e Rae Bareli. A Kanpur Dehat, 5 persone sono morte in diversi villaggi di Bhognipur tehsil, una a Ghatampur, sette nel distretto di Fatehpur e due nel villaggio di Hamirpur. A Ghatampur sono morte anche 38 mucche, I fulmini hanno ucciso 13 persone Prayagraj e ne hanno ferito 4.

Anche il primo ministro dell’Uttar Pradesh Yogi Adityanath, del Bharatiya Janata Party (BJP) come Modi, ha espresso profondo dolore per la perdita di vite causate dai fulmini e ha disposto l’immediata concessone di risarcimenti per i familiari delle vittime.