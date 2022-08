Prima tappa domani in Valle D’Aosta sui Ghiacciai del Miage e Pré de Bar

Terza Carovana dei Ghiacciai: la video-scheda di Legambiente

Dal 17 agosto al 3 settembre, un viaggio in 5 tappe per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai alpini

[16 Agosto 2022]

Dai ghiacciai del Monte Bianco del Miage e Pré de Bar (Valle D’Aosta) dal 17 al 19 agosto, ai ghiacciai del Monte Rosa di Indren (Piemonte) dal 20 al 22 agosto; e ancora il ghiacciaio dei Forni (Lombardia), dal 23 al 26 agosto, il ghiacciaio della Marmolada (Veneto –Trentino), dal 27 al 31 agosto, fino al ghiacciaio del Montasio (Friuli-Venezia Giulia) dal 1° al 3 settembre.

Al via la terza edizione di Carovana dei Ghiacciai, la campagna itinerante promossa da Legambiente nell’ambito della campagna ChangeClimateChange, con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, con partner sostenitori Sammontana e FRoSTA e partner tecnico Ephoto. Un viaggio in cinque tappe, dal 17 agosto al 3 settembre, che monitorerà lo stato di salute di una decina di ghiacciai alpini, sempre più a rischio per effetto della crisi climatica.

La prima tappa del viaggio di Carovana dei Ghiacciai 2022 in Valle D’Aosta sui Ghiacciai del Miage e Pré de Bar (Monte Bianco), rispettivamente mercoledì 17 e giovedì 18 agosto. Due giornate dedicate all’escursione e osservazione delle morfologie glaciali e delle recenti variazioni ambientali, alle riflessioni su cambiamenti climatici e bisogni di adattamento e momenti di arte con il solenne saluto al ghiacciaio, omaggio alla loro bellezza e al loro silenzioso lavoro e prezioso servizio.

Ecco il programma:

Mercoledì 17 agosto

Il Ghiacciaio del Miage e la storia del lago che appare e scompare

Mattino Salita al ghiacciaio del Miage per osservazione delle morfologie glaciali e delle recenti variazioni ambientali. Ore 9:00 Ritrovo in località la Visaille (sbarra) e salita lungo la strada pedonale della Val Veny; arrivo alla piana del Combal e percorso sull’anfiteatro morenico fino al lago del Miage. Pranzo al sacco Pomeriggio Ore 14:00 Incontri e riflessioni in prossimità della falesia di ghiaccio del Lago del Miage. Descrizione dell’evoluzione glaciale a ura di Walter Alberto e Marco Giardino. Riflessioni su cambiamenti climatici e bisogni di adattamento a cura di Edoardo Cremonese.

Ore 15:00

Saluto al Ghiacciaio.

Omaggio alla bellezza e al prezioso servizio che svolgono i ghiacciai. Letture da Una coperta di neve, il giallo ambientato sul ghiacciaio del Miage, in compagnia dell’autore, Enrico Camanni.

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione a questo link.

Giovedì 18 agosto

Evoluzione glaciale e fragilità dei versanti in val Ferret

Mattino

Avvicinamento al ghiacciaio Prè de Bar Ore 9:00 Partenza. Ritrovo ArpNouva, Val Ferret

Osservazione della frana del Triolet e risalita nel vallone e sulle morene del Prè de Bar a cura di Philip Deline ed Elena Motta, Comitato Glaciologico Italiano

Pranzo al sacco

Pomeriggio

Ore 14:30 Saluto al Ghiacciaio.

Omaggio alla bellezza e al silenzioso lavoro e prezioso servizio che svolgono i ghiacciai con Valerio Zanchetti, suonatore di cornamusa Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione a questo link.

Venerdì 19 agosto

Mattino ore 10:00

Conferenza stampa presso sala Hôtel des Etats, P.za Emile Chanoux, 32, Aosta

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione a questo link.