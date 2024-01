Temperature: la Wmo conferma il nuovo record europeo di 48,8° C in Sicilia

Stabilito l'11 agosto 2021 a Siracusa, battutti ufficialmente i record del l1977 di Atene ed Elefsina

[31 Gennaio 2024]

La World meteorological organization (WMO) ha confermato ufficialmente una nuova temperatura record per l’Europa continentale di 48,8°C, stabilita a Siracusa l’11 agosto 2021. I risultati sono stati pubblicati nello studio “Evaluation of the highest temperature WMO region VI Europe (continental): 48.8°C, Siracusa Sicilia, Italy on August 11, 2021”, comparso sull’International Journal of Climatology e realizzato da un team internazionale di ricercatori che vede come autore principale Andrea Merlone dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) e al quale hanno partecipato anche Luigi Pasotti Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), Chiara Musacchio dell’INRIM, e Adriano Raspanti dell’ufficio meteorologico dell’aeronautica militare

Il team internazionale di scienziati atmosferici ha verificato la temperatura registrata da una stazione meteorologica automatizzata a Siracusa e l’ageanzia meteorologica dell’Onu spiega: «Poiché la regione VI della WMO (Europa) comprende parti dell’Asia (ad esempio Israele, Turchia e Siria) e della Groenlandia, gli estremi della WMO sono classificati con record sia per la regione nel suo insieme che per l’Europa “continentale”».

Il precedente record per l’Europa continentale di 48,0° C del 10 luglio 1977 era detenuto dalle città greche di Atene ed Elefsina. Dati che si basavano su fonti governative ufficiali e che erano inclusi nel WMO Archive of Global Weather and Climate Extremes al momento della sua formazione nel 2007. Ma, a differenza della recente temperatura estrema italiana, allora non era stata effettuata alcuna verifica indipendente della WMO.

Molte valutazioni della WMo vengono pubblicate su riviste scientifiche peer-reviewed e inserite nel sito web ufficiale dell’Archive of Weather and Climate Extremes, che include registrazioni delle temperature più alte e più basse del mondo, delle precipitazioni, della grandine più pesante, del periodo secco più lungo, della massima raffica di vento, dei fulmini più lunghi e delle mortalità legate alle condizioni meteorologiche. .

Attualmente, il comitato di esperti della Wmo sta conducendo una serie di altre indagini, incluso se il ciclone tropicale Freddy abbia battuto il record dello scorso anno come ciclone tropicale di più lunga durata.

I nuovi record stabiliti ufficialmente forniscono un punto di riferimento autorevole per confrontare gli estremi record per i rapporti annuali sullo stato del clima della WMO su scala globale e regionale.

Il comitato WMO ha condotto un’analisi approfondita dei dati e dei metadati disponibili, inclusa un’analisi e una calibrazione indipendenti del sensore di Siracusa e del suo registratore dati e dello schermo solare. Il sensore di temperatura della Sicilia è stato inviato all’INRiIM, per i test che hanno coinvolto la calibrazione e la valutazione dell’intero sistema (sensore, schermo solare e datalogger), nella stessa configurazione di quando stava registrando al momento in cui si è verificata la temperatura estrema e «Il test è stato coerente con tutti gli standard WMO e le pratiche raccomandate».

Inoltre, il comitato ha stabilito che «Nell’agosto del 2021 sulla regione era presente una cresta di livello superiore molto forte al momento della temperatura estrema. I dati provenienti da nuove analisi e da altri siti vicini erano in accordo con l’osservazione della temperatura estrema. Il comitato ha ritenuto valida l’osservazione di 48,8⁰ C all’unanimità».

I dettagli sul funzionamento dell’Archivio WMO Extremes e le valutazioni passate sono presentati nel libro di Randy Cerveny “Judging Extreme Weather: Climate Science in Action” che sarà pubblicato da Routledge Publishing.

Cerveny, professore all’ Arizona State University e relatore degli estremi climatici e meteorologici per la WMO, conclude: «Gli estremi presentati davanti al WMO per il giudizio sono “istantanee” del nostro clima attuale. E’ possibile, anzi probabile, che in futuro si verifichino eventi estremi ancora più gravi in ​​tutta Europa. Quando tali osservazioni verranno effettuate, verranno formati nuovi comitati di valutazione della WMOM per giudicare tali osservazioni come estreme. La maggior parte delle indagini – come questa – sono procedure lunghe a causa della meticolosa cura che la WMO pone nel certificare le osservazioni meteorologiche. Una valutazione così scrupolosa fornisce la certezza fondamentale che i nostri record globali delle temperature vengono misurati correttamente. Oltre a ciò, questa indagine dimostra la tendenza allarmante a continuare a registrare record di alte temperature in specifiche regioni del mondo».