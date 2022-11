State of Climate Action 2022: il mondo va nella direzione sbagliata su 5 misure chiave del progresso climatico

Azione troppo lenta e insufficiente per 27 indicatori su 40. Per 8 indicatori mancano i dati

[2 Novembre 2022]

Il recente rapporto “State of Climate Action 2022”, pubblicato congiuntamente da Bezos Earth Fund, Climate Action Tracker, Climate Analytics, ClimateWorks Foundation, NewClimate Institute, UN Climate Change High-Level Champions e World Resources Institute, fornisce una valutazione completa del gap globale nell’azione climatica nei sistemi più emissivi del mondo e fa notare che «Sebbene molti Paesi, città, regioni, aziende e istituzioni finanziarie abbiano adottato impegni più ambiziosi per combattere la crisi climatica, in questo decennio sono necessarie molte più azioni in tutti i settori per mantenere a portata di mano l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5° C»

Il rapporto analizza i recenti progressi compiuti nell’accelerazione dell’azione climatica in settori (energia, edifici, industria, trasporti, foreste e territorio, cibo e agricoltura) che insieme rappresentano circa l’85% delle emissioni globali di gas serra e nel potenziamento delle tecnologie di rimozione del carbonio e della finanza climatica. Poi quantifica il gap globale nell’azione climatica confrontando gli sforzi attuali con quelli richiesti entro il 2030 e il 2050 per limitare il riscaldamento a 1,5° C. Ne viene fuori che «Dei 40 indicatori valutati, nessuno è sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi per il 2030. Invece: 6 indicatori sono ““off track”, perché si muovono nella giusta direzione a una velocità promettente ma insufficiente. 21 indicatori sono “well off track”, perché stanno andando nella giusta direzione ma ben al di sotto del ritmo richiesto. 5 indicatori sono diretti completamente nella direzione sbagliata. 8 hanno dati insufficienti per poterne monitorare i progressi».

Ani Dasgupta, presidente e CEO del World Resources Institute (WRI), ricorda che «Quest’anno, il mondo ha assistito alla devastazione provocata da appena 1,1 gradi Celsius di riscaldamento. Ogni frazione di grado conta nella lotta per proteggere le persone e il pianeta. Stiamo assistendo a importanti progressi nella lotta ai cambiamenti climatici, ma non stiamo ancora vincendo in nessun settore. Lo State of Climate Action 2022 è un urgente campanello d’allarme affinché i decisori si impegnino per una vera trasformazione in ogni aspetto della nostra economia».

Nonostante i grandi ritardi nell’azione climatica, il rapporto indica alcuni segnali incoraggianti: «L’adozione di fonti di energia a zero emissioni di carbonio, comprese le rinnovabili come l’energia solare ed eolica, è in aumento in tutto il mondo e negli ultimi anni si è assistito a una crescita record nell’adozione di queste tecnologie. Dal 2019 al 2021, ad esempio, la produzione solare è cresciuta del 47% e quella eolica del 31%. Anche la transizione ai veicoli elettrici (EV) sta decollando, con i veicoli elettrici che rappresentano quasi il 9% delle vendite di autovetture nel 2021, un raddoppio rispetto all’anno precedente. E la quota globale di veicoli elettrici a batteria ed elettrici a celle a combustibile nelle vendite di autobus ha raggiunto il 44% nel 2021, crescendo da appena il 2% nel 2013, con un aumento di oltre 20 volte in meno di un decennio».

Per Nigel Topping, High-Level Climate Action Champion della COP26 Unfccc di Glasgow, «L’adozione sempre più rapida di tecnologie a zero emissioni di carbonio come le energie rinnovabili e i veicoli elettrici ci mostra che un cambiamento esponenziale è possibile quando i responsabili delle decisioni utilizzano i numerosi strumenti a loro disposizione per accelerare la transizione verso un futuro a zero emissioni. E con il giusto supporto, altre tecnologie nascenti, dall’idrogeno verde al carburante a emissioni zero per lo shipping, potrebbero presto decollare».

Ma Niklas Höhne del NewClimate Institute fa notare che «Nonostante l’enorme crescita della capacità eolica e solare negli ultimi 20 anni, le energie rinnovabili non hanno tenuto il passo con la crescente domanda di energia. Per decarbonizzare la società, la quota di fonti a zero emissioni di carbonio nella produzione di elettricità deve accelerare in modo esponenziale per affrontare la crisi climatica. Questo può essere ottenuto solo con una rapida e commisurata eliminazione dell’energia fossile».

Il rapporto traduce a livello di sistema le trasformazioni che l’Intergovernmental Panel on Climate Change ritiene necessarie per limitare il riscaldamento a 1,5° C in 40 indicatori di progresso verso gli obiettivi 2030 e 2050. Per i 21 indicatori classificati nel rapporto come ” well off track”, i recenti tassi di cambiamento storico devono accelerare almeno due volte più velocemente per raggiungere i loro obiettivi per il 2030. Ad esempio, il rapporto rileva che per mantenere a portata di mano gli 1,5° C, dobbiamo: «Eliminare gradualmente e ininterrottamente il carbone nella produzione di elettricità 6 volte più velocemente, il che equivale alla chiusura di circa 925 centrali elettriche a carbone di medie dimensioni all’anno che generano ciascuna circa 320 MW. Espandere 6 volte più velocemente i sistemi di trasporto pubblico come metropolitane, treni leggeri e reti di trasporto rapido di autobus. Ridurre oltre 10 volte più velocemente la quantità di anidride carbonica emessa per tonnellata di cemento prodotta. Ridurre il tasso annuo di deforestazione 2,5 volte più velocemente, equivalente a evitare ogni anno la deforestazione su un’area grande all’incirca quanto tutti i seminativi della Svizzera. Passa a diete più sane e sostenibili cinque volte più velocemente, riducendo il consumo pro capite di carne di ruminanti, equivalente di circa 2 hamburger a settimana pro-capite in Europa, Americhe e Oceania.

Sophie Boehm , ricercatrice del WRI e principale autrice del rapporto, evidenzia che «Mai come in questo momento abbiamo avuto più informazioni sulla gravità dell’emergenza climatica e sui suoi impatti a cascata, ma non abbiamo nemmeno mai saputo di più su cosa dobbiamo fare per ridurre questi rischi sempre più intensi. I segnali incoraggianti di progresso che stiamo iniziando a vedere non si sono concretizzati da soli. Sono stati nutriti da istituzioni solide, politiche di supporto e investimenti strategici, tutti elementi che saranno necessari in questo decennio per mantenere a portata di mano gli 1,5° C».

Tuttavia, attualmente altri 5 indicatori stanno andando nella direzione sbagliata, compresa la quota di gas fossile utilizzata nella produzione di elettricità, l’intensità di carbonio della produzione mondiale di acciaio, la percentuale di chilometri percorsi nelle auto, la perdita di mangrovie e le emissioni di gas serra prodotte dall’agricoltura, che sono tutti in aumento.

Per Bill Hare , CEO di Climate Analytics, conferma: «Sebbene l’azione climatica non vada abbastanza velocemente in nessun settore, alcuni indicatori stanno andando nella direzione sbagliata. Quello che è particolarmente preoccupante è l’aumento della produzione di energia da gas fossile, nonostante la disponibilità di alternative più sane e a basso costo. La crisi energetica in corso derivante da shock come la pandemia e l’invasione russa dell’Ucraina ha dimostrato molto chiaramente come la continua dipendenza dai combustibili fossili non solo sia dannosa per il clima, ma comporti anche seri rischi economici e per la sicurezza».

Il raggiungimento degli obiettivi in ​​questi settori richiede sostanziosi aumenti dei finanziamenti per il clima e che il sistema finanziario smetta di finanziare molte industrie ad alta intensità di carbonio. State of Climate Action 2022 rileva che «I finanziamenti globali per il clima devono aumentare più di 10 volte più velocemente per raggiungere i 5,2 trilioni di dollari all’anno entro il 2030, equivalenti a un aumento dei flussi di una media di circa 460 miliardi di dollari all’anno in questo decennio. Allo stesso tempo, il finanziamento pubblico dei combustibili fossili, compresi i sussidi, deve essere gradualmente eliminato 5 volte più rapidamente».

Helen Mountford , presidente e CEO della ClimateWorks Foundation. Non nasconde la sua preoccupazione: «La disconnessione tra gli ingenti finanziamenti necessari per affrontare la crisi climatica e le modeste somme che i governi hanno erogato è sorprendente. Confrontando come i governi si sono mobilitati per combattere la pandemia di Covid-19 e rispondere alla crisi energetica, è chiaro che i governi non stanno trattando il cambiamento climatico con l’urgenza che richiede. Alla COP27, le nazioni devono impegnarsi ad aumentare i finanziamenti e gli investimenti nell’economia pulita, aumentare la resilienza agli impatti climatici e affrontare perdite e danni per sostenere le persone e le comunità gravemente colpite dai cambiamenti climatici, oggi».

Lo State of Climate Action 2022 sarà un manuale inestimabile per la COP27 Unfccc e oltre per i decisori governativi, della società civile, delle imprese, delle società di investimento e delle finanziarie per determinare dove concentrare tempo e risorse limitate per affrontare la crisi climatica e identifica anche una serie di misure di sostegno specifiche per settore che i decision-makers possono utilizzare per contribuire a realizzare un cambiamento trasformativo entro il 2030 e il 2050 e che includono: investimenti urgenti nella ricerca e sviluppo e teconologie pilota a emissioni zero; portafogli di polizze che possono imporre o incentivare il passaggio a un percorso a 1,5°C; istituzioni più forti che possono attuare queste leggi e regolamenti in modo più efficace; leadership nello stabilire impegni climatici più ambiziosi e portarli avanti; cambiamenti nei comportamenti e nelle norme sociali.

Andrew Steer, presidente e CEO di Bezos Earth Fund, ha concluso: «Questo rapporto fornisce la valutazione più professionale fesistente ino ad oggi dei progressi dell’umanità nella nostra lista delle cose da fare sul clima. Le sue scoperte dovrebbero evocare due emozioni. Primo, un senso di vergogna e rabbia per non essere all’altezza dei nostri impegni ad agire. Secondo, un senso di speranza e possibilità che il vero cambiamento sia a portata di mano e possa portare a un’economia più sana, cittadini più sani e una società più sana. Il cambiamento di cui abbiamo bisogno in queste 40 transizioni non avverrà sotto forma di gradualismo incrementale ma attraverso un’accelerazione improvvisa quando i punti di svolta verranno superati. Dobbiamo agire di conseguenza in modo che quest’anno sia ricordato come il momento in cui abbiamo voltato le spalle all’economia di ieri».