Senza il cambiamento climatico il caldo umido estremo di aprile nell’Asia meridionale sarebbe stato 30 volte meno probabile

Nelle ultime due settimane di aprile, Bangladesh, India, Thailandia e Laos hanno registrato temperature record

[19 Maggio 2023]

Il 15 aprile la capitale del Bangladesh, Dhaka ha avuto la temperatura massima più alta registrata da decenni di 40,6° C. Il 18 aprile, diverse città del nord e dell’estdell’India hanno registrato temperature massime superiori a 44° C. Il 15 aprile, la Thailandia ha registrato la sua temperatura più alta di sempre: 45,4° C nella città di Tak . Il 19 aprile, nella provincia di Sainyabuli nel Laos sono stati registrati 42,9° C, il record di temperatura nazionale di tutti i tempi. Vientiane, il 15 aprile, Ventiane ha registrato 41,4°C. il giorno più caldo di sempre per la capitale del Loas e lo stesso giorno a Luan Prabang sono stati toccati i 42,7° C. Temperature estreme che, combinate con l’umidità, hanno causato un improvviso aumento dei casi di colpi di calore, lo scioglimento delle strade e un forte aumento della domanda di elettricità in tutti e 4 i Paesi asiatici. Solo il 16 aprile ci sono state 13 vittime e circa 50-60 ricoveri per colpi di calore a Navi Mumbai, nello Stato indiano del Maharashtra, mentre altre fonti parlano di 650 ricoveri. Vittime sono state segnalate anche in Thailandia. Ma il vero costo in vite umane sarà noto solo mesi dopo lquesto episodio primaverile di caldo estremo. In India, negli stati del West Bengal, Tripura e Odisha, le scuole hanno chiuso con 3 settimane di anticipo a causa del caldo. In ​​India, Tailandia e Laos ci sono stati molti incendi forestali.

Un team di scienziati di World Weather Attribution provenienti da India, Thailandia, Francia, Australia, Danimarca, Germania, Kenya, Paesi Bassi, Usa e Regno Unito hanno collaborato per valutare in che misura il cambiamento climatico indotto dall’uomo abbia alterato la probabilità e l’intensità del caldo estremo in questi 4 Paesi dove i record di temperatura sono stati battuti in diverse località e sono stati segnalati danni a vite umane, mezzi di sussistenza e benessere, anche a causa delle condizioni umide che l’accompagnano. Utilizzando metodi peer-reviewed e dataset disponibili, hanno analizzato come il cambiamento climatico di origine antropica abbia alterato la probabilità e l’intensità dell’ondata di caldo di 4 giorni ad aprile, isurata come indice di calore che integra temperatura e umidità. I ricdercatori ricordano che «L’umidità è un fattore importante nel modo in cui le alte temperature influenzano il corpo umano, poiché la sudorazione, il modo in cui gli esseri umani si raffreddano, diventa meno efficace con l’umidità elevata. Pertanto, il caldo è più pericoloso in condizioni umide. L’indice di calore (riportato in °C) tiene conto sia della temperatura che dell’umidità. I ricercatori evidenziano che «Le ondate di caldo sono tra i pericoli naturali più mortali con migliaia di persone che muoiono ogni anno per cause legate al caldo e molte altre soffrono per altre gravi conseguenze per la salute e il sostentamento. Tuttavia, il pieno impatto di un’ondata di caldo spesso non è noto fino a settimane o mesi dopo, una volta raccolti i certificati di morte o gli scienziati possono analizzare i decessi in eccesso. Molti luoghi non dispongono di una buona registrazione dei decessi correlati al caldo, quindi i dati sulla mortalità globale attualmente disponibili sono probabilmente sottostimati. Mentre le persone nelle regioni colpite sono abituate a temperature calde e umide, coloro che sono più fisiologicamente suscettibili al caldo (ad esempio a causa di condizioni preesistenti, età, disabilità ecc.) e/o sono più esposti a causa della loro occupazione (ad lavoratori, agricoltori) sono a più alto rischio di impatti sulla salute legati al calore. Tale esposizione e vulnerabilità sono intensificate dallo svantaggio sociale basato su fattori quali lo stato socio-economico, la religione, la casta, il genere, la migrazione e le condizioni di vita. Inoltre, fattori come l’inquinamento atmosferico, l’effetto isola di calore urbano e gli incendi aggravano ulteriormente gli impatti sulla salute, in particolare tra le popolazioni più vulnerabili.

I ricercatori fanno notare che «Esiste una gamma di soluzioni per i danni legati al caldo che vanno dal livello individuale a quello regionale. Attualmente, nei Paesi studiati vengono implementati come un mosaico, a vari livelli, con l’India che ha la pianificazione più avanzata per le ondate di caldo. Le soluzioni, come l’azione di autoprotezione, i sistemi di allerta precoce per il caldo, il raffreddamento passivo e attivo, la pianificazione urbana e i piani d’azione per il caldo possono essere efficaci nel ridurre gli incidenti mortali e altri impatti negativi. In effetti, gli incidenti mortali legati al caldo sono diminuiti nelle regioni in cui sono stati attuati piani d’azione contro il caldo, ad esempio nella città di Ahmedabad e nella regione dell’Odisha in India. Tuttavia, queste soluzioni sono spesso fuori dalla portata delle persone più vulnerabili, evidenziando la necessità di migliorare le valutazioni della vulnerabilità e progettare interventi che tengano conto delle esigenze specifiche del gruppo. L’elevata vulnerabilità sociale tra i vari segmenti della società, in combinazione con il forte aumento del caldo estremo nella regione, rischia di esacerbare gli impatti degli eventi di caldo estremo su coloro che già sperimentano svantaggi sostanziali nella loro vita quotidiana e quindi richiede interventi di adattamento e sviluppo completi».

A causa dell’eterogeneità del clima e della conformazione del territorio su questa vasta area, il team ha separato l’analisi in due regioni omogenee più piccole: 1) Parti meridionali e centrali dell’India e tutto il Bangladesh, esclusa la regione secca e semiarida che corre parallela ai Ghati occidentali dove nella stagione pre-monsonica l’umidità è bassa. 2) Thailandia e Laos insieme.

Nel clima attuale, che si è riscaldato di 1,2°C dai tempi preindustriali a causa delle attività umane, l’evento di caldo umido non è molto insolito in India e Bangladesh, ma si stima che sia raro in Tailandia e Laos. I valori stimati dell’indice di calore hanno superato la soglia considerata “pericolosa” (41 °C) in gran parte delle regioni dell’Asia meridionale studiate. In alcune zone si è avvicinato alla fascia di valori “estremamente pericolosi” (superiori a 54° C) sotto i quali è difficile mantenere la temperatura corporea.

Per calcolare l’indice di calore è disponibile un solo dataset per l’intera regione (ERA5). E’ noto che questo dataset sottostima i trend delle temperature estreme in India, quindi le stime per la rarità e la gravità dell’evento sono più incerte rispetto a quando è possibile confrontare diversi dataset. ​​Per stimare l’influenza che il cambiamento climatico causato dall’uomo ha avuto sul caldo estremo rispetto a quando il clima era più freddo di 1,2° C, il team di ricercatori ha messo insieme i modelli climatici e le osservazioni e dice che «Le osservazioni e i modelli mostrano entrambi un forte aumento della probabilità e dell’intensità degli eventi di caldo umido ad aprile, simile a quello del 2023. I risultati combinati danno un aumento della probabilità che, a causa del cambiamento climatico indotto dall’uomo, un tale evento si verifichi di almeno un fattore 30 rispetto a India e Bangladesh. Allo stesso tempo, un’ondata di caldo con una probabilità che si verifichi del 20% (1 su 5 anni) in un dato anno in India e Bangladesh è ora di circa 2° C più calda nell’indice di calore rispetto a quanto sarebbe in un clima non riscaldato dall’attività antropica. In Tailandia e Repubblica Democratica del Laos, un’ondata di caldo umido con una probabilità dello 0,5% di verificarsi in un dato anno (1 su 200 anni) è ora di 2,3° C più calda nell’indice di calore. Un evento della stessa portata dell’ondata di caldo osservata sarebbe stato estremamente raro in un clima più freddo di 1,2° C e quindi sarebbe stato praticamente impossibile che si fosse verificato senza il cambiamento climatico.

Il team di World Weather Attribution avverte che «Queste tendenze continueranno con un ulteriore riscaldamento. Sono più forti per l’evento più raro in Tailandia e Repubblica Democratica del Laos, dove un’ondata di caldo come il recente evento sarebbe circa 10 volte più probabile in un mondo più caldo di 0,8° C (2° C di riscaldamento globale dai tempi preindustriali). In India e Bangladesh, la probabilità che l’evento di aprile si ripeta aumenterebbe di circa un fattore 3 tra oggi e il raggiungimento di 2° C di riscaldamento globale, il che significa che questo evento di caldo umido potrebbe essere previsto ogni 1-2 anni».