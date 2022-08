Sei Toscana al lavoro per interventi straordinari di pulizia, dopo i nubifragi

«Le attività messe in campo consentiranno di ripulire e mettere in sicurezza la rete stradale e migliorare il drenaggio delle acque meteoriche di griglie e caditoie»

[19 Agosto 2022]

Dopo i nubifragi che hanno colpito duramente (anche) molti dei 104 Comuni dell’Ato sud, le operatrici e gli operatori di Sei Toscana – il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’area – sono a lavoro, in stretto contatto con le Amministrazioni comunali del territorio, per interventi straordinari di pulizia e rimozione detriti.

Gli interventi, tutt’ora in corso, interessano gran parte del territorio servito e si stanno concentrando sulle aree maggiormente colpite in queste ore dal maltempo come la Val di Cornia, le aree costiere e interne della Maremma, il Valdarno e molte zone della provincia senese.

Principalmente si tratta di rimuovere rami, foglie e detriti nelle zone colpite da forti raffiche di vento e dalle violente precipitazioni. Fra le varie attività, anche quelle legate alla pulizia di caditoie e tombini e al ripristino di alcune postazioni di raccolta danneggiate nelle ultime ore.

«Le attività messe in campo – spiega Sei Toscana – consentiranno di ripulire e mettere in sicurezza la rete stradale interessata dai violenti nubifragi e migliorare il drenaggio delle acque meteoriche di griglie e caditoie colpite dagli eventi meteorologici particolarmente consistenti delle ultime ore. L’attività di pulizia delle strade per rimuovere l’importante quantità di foglie e detriti proseguirà anche in questo fine settimana per ripristinare la situazione di piena normalità».