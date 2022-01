Se i Paesi non mantengono le promesse, il patto per il clima di Glasgow rimarrà solo parole

Alok Sharma definisce le priorità dell’azione climatica per l’anno di presidenza del Regno unito della COP26 Unfccc

[25 Gennaio 2022]

Pubblichiamo integralmente il discorso tenuto il 24 gennaio dell’onorevole Alok Sharma alla Chatham House. un influentissimo think tank britannico di politica estera, su cosa bisogna fare per mantenere gli impegni presi alla COP26 di Glasgow

In tutto il mondo, il 2021 ha visto la mobilitazione di truppe, lo scoppio di violenza e relazioni tra tra vecchi amici e alleati. Le guerre si trascinarono senza pietà e le tensioni aumentarono tra alcune delle grandi potenze mondiali. Tutto intorno a noi vedevamo un mondo fratturato e litigioso, mentre la pandemia continuava a causare devastazione ovunque.

Eppure, in una struttura temporanea sulle rive del fiume Clyde, 197 Paesi si sono riuniti, alla COP26. Si sono impegnati ad agire sul clima. E hanno forgiato il patto per il clima di Glasgow. Lo hanno fatto perché hanno ampiamente riconosciuto tre verità. Verità che hanno un impatto su ogni Paese della Terra. Verità che dovrebbero essere non controverse, anche se alcuni cercano ancora di minarle.

Primo, questo pianeta è la nostra unica casa e corriamo il rischio di distruggerlo. La scienza è chiara, l’attività umana è responsabile del nostro cambiamento climatico. Secondo, l’inazione o l’azione climatica ritardata creerà rischi e costi immensi e le popolazioni di tutto il mondo chiedono ai leader di rispondere – e di rispondere ora. Terzo, oltre all’inestimabile dividendo ambientale, c’è un dividendo economico da raccogliere dalla lotta ai cambiamenti climatici, un fatto riconosciuto dal mondo degli affari e della finanza.

In breve, il clima è uno spazio in cui si allineano gli interessi nazionali e globali. E di conseguenza, i leader hanno riconosciuto che, nonostante le altre differenze, la cooperazione alla COP26 era nel nostro interesse collettivo. A 12 settimane dall’inizio di quel vertice, gli stessi leader che sono venuti a Glasgow devono fare una scelta. Ed è una scelta che va fatta nella piena consapevolezza delle sue conseguenze.

Corrispondono, con l’azione concreta, alla potente retorica che abbiamo ascoltato? Onorano le promesse fatte a Glasgow? O lasciano che il nostro successo appassisca sulla vite?

Credo che l’interesse collettivo che ha aiutato la COP26 ad avere successo debba ora spingerci a coltivare lo spirito di cooperazione globale forgiato a Glasgow e a onorare il patto per il clima di Glasgow. Questa è l’essenza dell’argomentazione che voglio illustrare oggi. E voglio definire come il Regno Unito lavorerà durante il nostro anno di presidenza della COP26 per mantenere il mondo sulla buona strada.

In primo luogo, tuttavia, voglio svelare quell’idea centrale, che l’interesse personale collettivo ha portato ad avere successo a Glasgow.

Nel 2015, i Paesi si sono uniti e hanno formulato l’Accordo di Parigi. E in esso hanno deciso di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2 gradi sopra i livelli preindustriali entro la fine di questo secolo, perseguendo gli sforzi per limitare questo aumento a 1,5 gradi. Eppure, nell’agosto dello scorso anno, l’IPCC ha pubblicato il suo sesto rapporto di valutazione sulla scienza fisica dei cambiamenti climatici, i cui risultati si basano sulla distillazione di 14.000 articoli scientifici e concordati provenienti da 195 Paesi. Quel rapporto concludeva che abbiamo già raggiunto un riscaldamento globale medio di 1,1 gradi, che l’attività umana ne è inequivocabilmente responsabile e che eravamo sulla buona strada per superare il limite di 1,5 gradi entro due decenni. Quindi, quando siamo arrivati ​​a Glasgow, era chiaro che la COP26 era la nostra ultima migliore speranza di mantenere a portata di mano quel limite di 1,5 gradi.

I leader lo hanno capito. E potevano vedere gli effetti del nostro mondo in riscaldamento intorno a loro. L’anno scorso abbiamo assistito a devastanti inondazioni in Asia ed Europa. Gli incendi imperversavano negli Stati Uniti e in Australia. E ovunque c’erano notizie di tempeste, cicloni e temperature record. E la scienza è molto chiara, più le temperature aumentano, peggiore sarà la situazione e ogni Paese ne subirà le conseguenze. Il cambiamento climatico non riconosce i confini. Con un riscaldamento di 1,5 gradi 700 milioni di persone in tutto il mondo sperimenteranno un caldo estremo. A 2 gradi saranno 2 miliardi.

Sappiamo anche che ci sono quelli che i nostri ospiti, Chatham House, chiamano i “rischi sistemici a cascata” del riscaldamento globale. Questi sono gli effetti a catena derivanti dagli impatti climatici, come l’insicurezza alimentare e idrica, parassiti e malattie e la perdita di vite umane, mezzi di sussistenza e infrastrutture. In effetti, in uno dei suoi recenti rapporti, la Chatham House sostiene che tali fattori potrebbero, in definitiva, spostare le persone, sconvolgere i mercati, minare la stabilità politica ed esacerbare i conflitti.

Laddove la capacità delle persone di sfamare le proprie famiglie diventa precaria e condizioni meteorologiche estreme e malattie spazzano via i mezzi di sussistenza, le persone possono essere costrette ad abbandonare le loro case e possono far fermentare disordini civili, eventi che possono minare un governo fragile e ripercuotersi in tutto il mondo. È perché il clima è fondamentale per la geopolitica, che la UK’s Integrated Review ha stabilito che la lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità è la principale priorità internazionale del Regno Unito.

Ma questa è tanto una questione di economia quanto di sicurezza. Il cambiamento climatico minaccia anche un danno economico catastrofico, proprio mentre stiamo riparando il danno inflitto dalla pandemia. Lord Stern e altri hanno descritto come il cambiamento climatico danneggerà la capacità produttiva dell’economia mondiale, danneggiando il capitale naturale, umano e fisico. E alla fine bloccherà il commercio internazionale e limiterà la capacità dell’economia globale di crescere. Già nel 2006, la Stern Review stimava che il cambiamento climatico non mitigato potesse comportare costi equivalenti alla cancellazione fino del 20% del PIL globale ogni anno. E qui nel Regno Unito, l’anno scorso, l’Office for Budget Responsibility (OBR) ha previsto che il cambiamento climatico incontrollato potrebbe portare il debito pubblico a raggiungere l’incredibile cifra del 289% del PIL entro la fine del secolo. Questo è il risultato di dover affrontare condizioni meteorologiche estreme a casa e gli effetti a catena, con danni ancora maggiori nei Paesi più caldi. Chiunque creda nella responsabilità fiscale dovrebbe esitare all’idea che caricheremmo le generazioni future con livelli così insostenibili di debito evitabile.

Al contrario, l’OBR stima che, se agiamo ora, la transizione allo net zero potrebbe aggiungere circa il 21% del PIL al debito pubblico entro la metà del secolo. Anche se le scelte politiche potrebbero ridurre questa cifra, e aggiungo che include investimenti con benefici a lungo termine.

Dati gli effetti del riscaldamento globale, non sorprende che le persone in tutto il mondo richiedano di agire, come ho sentito in prima persona dalla società civile e dai giovani di tutto il mondo. L’anno scorso, un sondaggio condotto su oltre un milione di persone in 50 Paesi ha rilevato che quasi i due terzi hanno descritto il cambiamento climatico come una “emergenza”. Una ricerca pubblicata lo scorso settembre ha rilevato che quasi il 60% dei giovani a livello globale sentiva che i governi stavano, e cito, “tradendo me e le generazioni future”. E sono certo che gli incessanti appelli della società civile affinché i leader agissero, hanno contribuito a far concentrare le menti a Glasgow.

Proprio così come la scienza è diventata più rigida, i rischi sono diventati più chiari e gli inviti all’azione sono diventati più forti, le opportunità offerte dalla lotta ai cambiamenti climatici sono sempre più evidenti. Il net zero è una delle tendenze economiche più chiare che ci sia mai stata. E’ di vasta portata, e abbraccia ogni Paese e ogni settore. E rappresenta un’enorme opportunità economica. Qualcosa che viene colto da aziende, Paesi e istituzioni finanziarie di tutto il mondo.

Ho viaggiato su un prototipo di autobus a idrogeno in India. Ho assistito all’innovazione agricola, per ridurre le emissioni e aumentare la produttività, in Brasile. Iin Kenya ho incontrato comunità collegate per la prima volta a un’alimentazione di energia affidabile, grazie al solare. E in tutto il mondo, i mercati sono in movimento. La quantità di energia generata da solare ed eolico è aumentata di quasi 7 volte in un decennio.

A livello internazionale, la pipeline del carbone dal 2015 è diminuita di oltre il 75%. E, a livello nazionale, la risposta alla riduzione delle emissioni, al controllo delle bollette e alla sicurezza dell’approvvigionamento, è continuare a costruire il nostro settore eolico offshore leader mondiale e investire nel nucleare e nell’idrogeno, come sta facendo il governo.

Le principali case automobilistiche come General Motors, Volvo e JLR si sono impegnate a fare in modo che tutte le loro vendite di auto nuove siano a zero emissioni entro il 2035 o prima. Istituzioni finanziarie con oltre 130 trilioni di dollari di assets nei loro bilanci si sono impegnate a raggiungere obiettivi rigorosi net zero attraverso la Glasgow Financial Alliance for Net Zero. E oltre il 60% delle aziende UK FTSE100 companies hanno fatto lo stesso attraverso la campagna Race to Zero.

Come mi ha detto di recente l’amministratore delegato di una grande multinazionale: qualche anno fa una corporate era considerata un outlier se prevedeva di andare verso il net zero, ora sono anomale se non lo fanno. Una spiegazione di questo è stata data chiaramente in una lettera di Larry Fink inviata la scorsa settimana ai Chief Executives delle companies società in cui Blackrock investe. Ha scritto, e cito: «Sono passati due anni da quando ho scritto che il rischio climatico è un rischio di investimento. E in quel breve periodo abbiamo assistito a uno spostamento tettonico del capitale. Gli investimenti sostenibili hanno ormai raggiunto i 4 trilioni di dollari. Anche le azioni e le ambizioni verso la decarbonizzazione sono aumentate. Questo è solo l’inizio: lo spostamento tettonico verso gli investimenti sostenibili sta ancora accelerando. Ogni company e ogni industria saranno trasformate dalla transizione verso un mondo net zero. La domanda è: volete guidarla o ne sarete guidati?»

Sono d’accordo: questa è davvero la domanda per il business. Pulito è competitivo. E la corsa globale per fornire le tecnologie e le soluzioni di cui un mondo net zero ha bisogno è iniziata. Il treno sta uscendo dalla stazione e i Paesi e le imprese che vogliono rimanere competitivi devono saltaci subito sopra.

Sappiamo anche che il passaggio alle economie green crea buoni posti di lavoro verdi. L’International Energy Agency ha stimato che entro il 2030 saranno necessari circa 30 milioni di nuovi lavoratori per soddisfare l’aumento della domanda nella clean economy. L’International Labour Organisation ha previsto che, nella transizione verso un’economia low-carbon, alcuni settori potrebbero vedere 4 volte più posti di lavoro creati rispetto a quelli persi. E c’è un chiaro vantaggio economico per adattarsi al cambiamento climatico, per proteggere le persone e la natura dai suoi effetti. Per esempio, l’United Nations environment programme stima che investire in misure come i sistemi di allerta precoce e le difese contro le inondazioni potrebbe produrre oltre 4 volte il ritorno in termini di costi evitati e benefici sociali e ambientali.

Quello che sono arrivato a capire dalle numerose conversazioni che ho avuto con leader e ministri negli ultimi due anni, è che i Paesi riconoscono tutto questo. Possono vedere a livello nazionale cosa sta succedendo al loro clima e le sue conseguenze. La scienza ha colpito nel segno. I rischi hanno avuto risonanza. E le opportunità sono sempre più chiare. E di conseguenza, è emerso un interesse singolo e collettivo. Tutti i Paesi hanno visto che era nel loro interesse venire a Glasgow, collaborare e mantenere vivo il limite degli 1,5°. E abbiamo mantenuto in vita gli 1,5, grazie a quel che abbiamo ottenuto sia dentro che fuori le sale negoziali. Prima del vertice un certo numero di Paesi, anche se non abbastanza, si è presentato con impegni di riduzione delle emissioni rafforzati, o NDC, a dimostrazione del fatto che l’accordo di Parigi sta funzionando. E alla stessa COP26 quasi 200 Paesi si sono riuniti e hanno concordato lo storico patto per il clima di Glasgow. In tal modo hanno dimostrato che il clima può creare uno spazio per la cooperazione in mezzo a una politica globale frammentata, che il mondo può lavorare insieme per migliorare il nostro futuro comune, affrontare le principali sfide globali e cogliere le opportunità.

Il patto per il clima di Glasgow riconosce la scienza. Invita i Paesi a ridurre gradualmente e senza sosta l’energia a carbone e a eliminare gradualmente i sussidi inefficienti ai combustibili fossili. Chiede ai Paesi di rivedere e rafforzare i loro obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030, se necessario, per allinearsi all’obiettivo della emperatura di Parigi entro la fine di quest’anno. E contiene un testo ambizioso su perdite e danni. Ci impegna ad aumentare rapidamente i finanziamenti per il clima e a raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2025. E, naturalmente, abbiamo messo a punto il Regolamento di Parigi, le regole che regolano l’Accordo di Parigi, le cui questioni più spinose erano rimaste irrisolte dal 2015.

Al di fuori dei negoziati, abbiamo sentito l’impegno di Paesi, business e finanza per ripulire settori come l’energia e il trasporto su strada, per porre fine alla deforestazione, per accelerare il ritmo delle nuove tecnologie e per sostenere i paesi in via di sviluppo. Ad esempio, 34 Paesi e 5 istituzioni della finanza pubblica si sono impegnati a interrompere il sostegno internazionale al settore dell’energia da combustibili fossili entro la fine del 2022. Ringrazio tutti gli amministratori delegati e gli imprenditori, dal FTSE 100 alle PMI, le cui aziende hanno mostrato impegni, così come i nostri partner COP, alcuni dei quali sono qui con noi oggi. Quello che abbiamo ottenuto insieme a Glasgow è stato significativo. Quando io e il mio team abbiamo stabilito le priorità nel 2020, con il supporto del nostro Friends of COP group, ci siamo chiesti se ci stessimo preparando a fallire. E in effetti, alcuni pensavano che lo avremmo fatto. Devo dirti, mi è stato detto, che le possibilità di completare il Regolamento di Parigi sono piuttosto scarse; dopotutto, il completamento non era riuscito al mondo per ben 6 anni. Quando io e il mio team stavamo deliberando se puntare a consegnare l’energia del carbone alla storia, sono stato avvertito che non avremmo mai trovato la parola “carbone” in un testo della COP. Eppure ogni paese alla COP ha accettato di ridurre gradualmente l’energia a carbone. E possiamo affermare con sicurezza che il 2021 è stato l’anno che ha ucciso il finanziamento pubblico internazionale dell’energia a carbone. Sotto le rispettive presidenze del G7 e del G20 del Regno Unito e dell’Italia, ci siamo impegnati a porre fine al nuovo finanziamento internazionale dell’energia da carbone entro la fine del 2021. E una trasformazione è ora in atto in tutto il mondo.

La scorsa settimana ho parlato con un ministro di un Paese che non parlava nemmeno di carbone un anno fa. Ora stanno dicendo no a nuova energia a carbone. Molti dubitvaano che avremmo assistito a un cambiamento di questo tipo. Eppure abbiamo realizzato i nostri obiettivi di Glasgow. E siamo stati in grado di farlo come Presidenza grazie alla fiducia tra i Paesi che avevamo lavorato così duramente per realizzarli.

Ho passato gran parte dell’anno scorso a costruire relazioni. Abbiamo tenuto incontri di persona prima della COP, nonostante la pandemia. E per garantire che questo fosse uno sforzo veramente condiviso, abbiamo chiesto ai singoli ministri dei governi di tutto il mondo di essere leader su questioni negoziali critiche. Il Glasgow Climate Pact è un prodotto della cooperazione internazionale e una dimostrazione pratica della Gran Bretagna globale in azione. E gli addetti al clima nella rete diplomatica del Regno Unito hanno svolto un ruolo fondamentale, proprio come faranno durante quest’anno.

Tutto sommato, non c’è dubbio che gli impegni che ci siamo assicurati alla COP26 sono stati storici. Eppure, al momento, sono solo parole su una pagina. E se non onoriamo le promesse fatte, per trasformare in azione gli impegni del Glasgow Climate Pact, appassiranno sulla pianta. Non avremo mitigato alcun rischio. Non avremo colto opportunità. Invece, avremo rotto la fiducia costruita tra le nazioni. E gli 1,5 gradi scivoleranno dalle nostre mani.

Quindi il mio obiettivo assoluto per l’anno della Presidenza del Regno Unito è l’attuazione.

Non mi faccio illusioni sulla portata del compito che dobbiamo affrontare, sulle scelte difficili che i Paesi devono fare e sulla sfida che abbiamo come Presidenza, ora che le luci si sono spente sulla scena mondiale a Glasgow. Lavorando con l’Egitto, dobbiamo mantenere l’urgenza e l’energia mentre ci avviciniamo alla COP27 a Sharm-el-Sheikh. Proprio come i leader hanno capito che era nel nostro interesse collettivo riunirsi e forgiare il patto per il clima di Glasgow, così quello stesso interesse collettivo dovrebbe spingerci a realizzare la COP27. Questo diventerà sempre più chiaro nel corso del 2022 e oltre, man mano che i prezzi delle energie rinnovabili scenderanno ulteriormente, i rischi e le opportunità diventeranno più evidenti e la scienza diventerà più forte. E i nuovi rapporti dell’IPCC quest’anno mostreranno il rischio enorme che dobbiamo affrontare. Quindi l’azione deve iniziare ora.

Sono passate esattamente 12 settimane da quando i leader mondiali hanno tenuto il loro vertice a Glasgow.

Dove hanno ascoltato il primo ministro Mia Mottley delle Barbados dirci che un mondo a 2 gradi è “una condanna a morte”. Dove i leader si sono seduti in un silenzio compassionevole su richiesta della giovane attivista Elizabeth Wathuti, che ha chiesto loro di pensare a coloro le cui storie non vengono ascoltate e la cui sofferenza non viene sentita. Dove Sir David Attenborough ha ispirato il mondo con il suo messaggio che “la nostra motivazione non dovrebbe essere la paura, ma la speranza”.

È giunto il momento di onorare le nostre promesse. Per costruire sulla fiducia e il consenso generati a Glasgow e attuarli, con integrità. Questo richiede un’azione sia a livello nazionale che internazionale. Abbiamo bisogno che ogni Paese faccia la sua parte e onori le promesse che ha fatto. Ma dobbiamo anche lavorare insieme. Allineando gli sforzi a livello internazionale, i Paesi possono accelerare il ritmo del cambiamento tecnologico, aumentare gli incentivi per gli investimenti e innovare più velocemente. Lavorando in partnership, possiamo sostenere una vera transizione globale.

Alla COP26, ad esempio, abbiamo lanciato la South Africa Just Energy Transition Partnership, attraverso la quale i Paesi si sono uniti per mobilitare una cifra iniziale di 8,5 miliardi di dollari. E attraverso i forum internazionali, possiamo dare una direzione e stimolare l’azione, come abbiamo fatto prima di Glasgow, al G7 e al G20. Quindi la presidenza britannica esorterà i Paesi ad agire individualmente e incoraggerà la cooperazione. E lo faremo attorno a quattro priorità chiave.

Primo, garantire che i Paesi riducano le emissioni, come promesso, e vadano oltre, per mantenere in vita gli 1,5. Questo significa incoraggiare i Paesi con un obiettivo net zero a fare un piano per arrivarci se non l’hanno già fatto. Significa esortare tutti i governi a onorare il Glasgow Climate Pact e a rivedere e rafforzare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030, se necessario. Qui, i G20 sono la mia priorità personale, dato che sono responsabili dell’80%delle emissioni globali. E significa chiedere a tutti i Paesi di trasformare i loro NDC in politiche e piani da realizzare.

Secondo, miriamo a far progredire il lavoro sull’adattamento, sulla perdita e sul danno. Lavoreremo con i Paesi donatori per l’impegno a raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento e con tutte le parti per compiere progressi verso il Global Goal on Adaptation. Miriamo a far progredire il Glasgow Dialogue su perdite e danni e renderemo operativa ulteriormente il Santiago Network, compreso il suo finanziamento, entro la COP27.

Terzo, vogliamo fornire finanziamenti per sostenere questi sforzi. Esorteremo i Paesi sviluppati ad attuare il piano di consegna dei 100 miliardi di dollari all’anno in finanziamenti internazionali per il clima per i Paesi in via di sviluppo. Entro la COP27 dobbiamo essere in grado di dimostrare che siamo sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 100 miliardi di dollari. E lavoreremo con tutte le parti per compiere progressi sull’obiettivo dei finanziamenti per il clima post-2025. Incoraggeremo anche le società finanziarie e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo che hanno preso impegni a fornire risultati con integrità. E, con altri, svilupperemo il nostro lavoro con il Sud Africa, per liberare denaro pubblico e privato per finanziare la transizione dai combustibili fossili all’energia pulita in altri Paesi ad alte emissioni, sostenendo i loro piani nazionali.

Il nostro quarto e ultimo obiettivo è spingere per ulteriori azioni in settori critici, come il carbone, le automobili e la fine della deforestazione. Esorteremo i paesi ad agire. E lavoreremo con i partner per trasformare le promesse in piani di consegna chiari: attraverso l’Energy Transition Council, lo Zero Emissions Vehicle Transition Council, il FACT Dialogue e la Breakthrough Agenda.

In tutto questo lavoreremo fianco a fianco con il nostro partner della COP27, l’Egitto, e sosterremo l’ospite della COP28, gli Emirati Arabi Uniti, che ho visitato entrambi all’inizio del mese. E impareremo dal successo di Glasgow, continuando a costruire fiducia e relazioni, lavorando attraverso forum internazionali e continuando a impegnarci con la società civile e i giovani.

Questi sono, giustamente, piani ambiziosi per il nostro anno di presidenza. Perché come sostenne nel 1989 Margaret Thatcher, uno dei primi grandi leader internazionali a lanciare l’allarme sul cambiamento climatico: «La sfida ambientale che il mondo intero deve affrontare richiede una risposta equivalente da parte del mondo intero. Ogni Paese sarà colpito e nessuno potrà rinunciare». Le sue parole sono vere oggi come lo erano allora, più di trent’anni fa. Quel che è cambiato in questo tempo è la portata delle nostre conoscenze e l’urgenza del nostro compito. Tale consapevolezza ha dato origine a un auto-interesse collettivo, abbastanza potente da fornire consenso internazionale in un mondo fratturato. La domanda ora è se, nella piena consapevolezza delle conseguenze, abbiamo scelto di sperperare o realizzare quel guadagno. La risposta dovrebbe essere ovvia.

Dopo quello che è stato, francamente, un anno estenuante, mi sono concesso di recuperare il ritardo su un po’ di cultura popolare durante il Natale. Come molti altri, ho guardato “Don’t Look Up”. L’ultima frase è rimasta con me: «Avevamo davvero tutto, vero?»

Abbiamo tutto. E non dobbiamo buttarlo via. Non c’è più tempo per il “siediti e valuta”.

Dobbiamo agire. Insieme. Ora.

Alok Sharma

President for COP26

Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy