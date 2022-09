Riceviamo e pubblichiamo

Sciopero globale per il clima, i Fridays for future scendono in piazza in oltre 70 città: ecco dove

In Italia la data ha una valenza speciale, dato che essa cade a soli due giorni dalla data delle elezioni politiche

[22 Settembre 2022]

Venerdì 23 settembre 2022 si svolgerà in tutto il mondo, in ogni continente, lo sciopero globale per il clima. Avrà come focus la necessità di rimettere al centro il benessere delle persone per sconfiggere la crisi climatica, superando un modello che pone i profitti come priorità.

In oltre 70 città del nostro paese le persone scioperano da scuola e lavoro, partecipando a manifestazioni e cortei. In Italia la data ha una valenza speciale, dato che essa cade a soli due giorni dalla data delle elezioni politiche. Lo sciopero costituirà anche il culmine del lavoro svolto da Fridays For Future durante la campagna elettorale per portare al centro del dibattito pubblico i temi e le misure necessarie per risolvere la crisi climatica e per garantire supporto alle persone più colpite dagli effetti della crisi energetica.

Queste proposte, alcune delle quali sono raccolte nell’“Agenda climatica” (consultabile qui: https://fridaysforfutureitalia.it/lagenda-climatica/ ), sono il fulcro delle rivendicazioni della mobilitazione, senza tralasciare ovviamente la narrativa del #PeopleNotProfit, (persone, non profitto), e cioè per una giustizia climatica globale.

qui tutti gli eventi https://fridaysforfutureitalia.it/23-settembre-2022-sciopero-globale-per-il-clima

Alessandria 9.00 piazzetta della Lega

Ancona 09:00 a ‘Palazzo della Regione’ (via Tiziano 44)

Avellino Bar Movida ore 9

Aversa ore 9 piazza municipio

Bari Piazza Umberto ore 9.00, parco Rossani ore 10.00

Bergamo 9.30 piazzale degli Alpini

Bologna 16.00 piazza Verdi

Bolzano 10.30 piazza tribunale

Bormio – Valtellina 10.00 piazzale scuole medie

Brescia 9.00 piazzale Arnaldo

Cagliari 9.30 piazza Garibaldi

Carrara Massa 9 piazza Palma

Catania PIAZZA ROMA – ORE 09:30

Chieri Liceo Monti 8.00

Como 9.30 davanti al comune

Cuneo 9.00 piazza Europa

Ferrara 18:00 piazza Trento Trieste

Firenze 9:00 piazza santissima Annunziata

Forlì 9.00 piazzale della Vittoria

Genova 9.00 piazza del Principe

Gorizia 10.00 parco della Rimembranza

Jesi 8.00 da Portavalle in bus per Ancona

Lecce Piazza Sant’Oronzo ore 10.00

Lecco Centro Meridiane ore 9.00

Lucca ore 9 Piazzale Verdi

Manduria ex chiesa di santa Croce ore 18.00

Mantova piazza dei Mille alle ore 9:00

Milano 9.30 largo

Modena largo san Giorgio 18.00

Monza parcheggio Mose Bianchi h. 9:00

Napoli Ore 9:30 piazza Garibaldi

Palermo Piazza Verdi ore 16

Padova piazzale della stazione ore 9.00

Pavia piazza Castello 9.00

Parma Concentramento 9, corteo 9.30 da barriera bixio

Perugia piazza Grimana ore 9.00

Pesaro piazza della libertà ore 8,30

Pescara 8.30 piazza Salotto

Piacenza 9.00 pubblico passeggio, liceo Respighi

Piazza Armerina

Pisa 9.00 piazza Guerrazzi

Pistoia 9.00 piazza Mazzini

Potenza corteo da piazza don Bosco ore 9:00, assemblea a Parco mondo ore 16.30

Ravenna 9.30 piazza del Popolo

Rimini 8.30 Arco di Augusto

Roma 9:30 Piazza Repubblica

Salerno 9.30 stazione ferroviaria

Sanremo 10.00 piazza Colombo

Sassuolo 8.30 istituto Volta

Schio – Altovicentino 8.00 piazzale Summano

Siena 10.00 croce del travaglio

Taranto 9.00 via di Palma

Teramo 9.30 viale giuseppe Mazzini (tigli)

Torino – Piazza statuto ore 9.30

Trento 9.00 via Verdi

Treviso 8.00 stazione dei treni

Varese 9.00 Piazza Monte Grappa

Valsusa 7.21 treno da Bardonecchia – 8.09 da Susa

Venezia 9.00 piazzale Roma

Vercelli 9.30 parco Kennedy

Verona 9.30 piazza arsenale

Vicenza davanti alla stazione

Viterbo 9.30 piazza del Comune

Voghera piazza Meardi ore 9

di Fridays for future Italia