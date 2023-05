Riscaldamento globale: i virus potrebbero rimescolare il ciclo del carbonio

I virus potrebbero trasformare alcuni ecosistemi da fonti nette di carbonio a pozzi di carbonio

[10 Maggio 2023]

I microrganismi svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi controllando il flusso di energia e materia attraverso processi come la fotosintesi (assorbimento di carbonio), la respirazione (rilascio di carbonio) e la decomposizione (riciclaggio del carbonio). Il cambiamento climatico sta attualmente alterando il funzionamento degli ecosistemi modificando il modo in cui gli organismi operano all’interno delle reti alimentari microbiche. Gli scienziati sanno che i virus possono avere forti impatti sui processi microbici e che la maggior parte dei microbi sono infettati da virus, ma sanno relativamente poco su come queste infezioni virali potrebbero cambiare il modo in cui i microbi reagiscono al cambiamento climatico.

Il nuovo studio “Viral infections likely mediate microbial controls on ecosystem responses to global warming”, pubblicato su FEMS Microbiology Ecology da un team di ricercatori statunitensi olandesi sostenuto dall’ Office of science, biological and environmental Research program del Department of Energy Usa (DOE), descrive molti modi diversi attraverso i quali l’aumento delle temperature potrebbe influenzare i virus e i loro ospiti microbici ed evidenzia che «Questi cambiamenti potrebbero in definitiva influenzare le risposte di interi ecosistemi al riscaldamento». Lo studio mette anche in luce diverse importanti lacune nelle attuali conoscenze dei ricercatori sulle connessioni tra virus, riscaldamento e funzionamento dell’ecosistema e sottolinea che «Colmare queste lacune è fondamentale per comprendere e prevedere gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi».

I ricercatori della Duke University, dell’Università del Tennessee Knoxville, dell’Oak Ridge National Laboratory e del Nederlands Instituut voor Ecologie hanno creato una roadmap per comprendere i molti modi diversi in cui i virus potrebbero modificare gli effetti del riscaldamento sulle comunità microbiche. Gli scienziati della hanno esaminato i potenziali impatti del riscaldamento sui virus e come questi potrebbero alterare la comprensione scientifica delle risposte dell’ecosistema ai cambiamenti climatici e dicono che «Il riscaldamento probabilmente influisce su diverse fasi del ciclo dell’infezione virale, nonché sulla dinamica del virus-ospite. Tuttavia, ci sono ancora molte lacune nella nostra comprensione di questi effetti. Poiché i virus sono onnipresenti in tutti gli habitat e hanno forti effetti sul funzionamento microbico, colmare queste lacune è fondamentale per capire come il riscaldamento influenzerà il flusso di energia e materia all’interno degli ecosistemi».

I modelli preliminari realizzati dai ricercatori dimostrano che «I virus potrebbero potenzialmente far pendere da una parte la bilancia del carbonio, facendo sì che alcuni ecosistemi passino dall’essere fonti nette di carbonio (rilasciando più carbonio di quanto immagazzinano) a essere pozzi netti di carbonio (assorbendo carbonio)».

Al Doe concludono: «Questo studio mostra come incorporare i virus nei modelli predittivi può portare a effetti nuovi e inaspettati sugli ecosistemi in risposta al cambiamento climatico».