Rapporto Ipcc: notizie terribili per i piccoli Stati insulari

Intere nazioni potrebbero essere inghiottite dal mare. La loro sopravvivenza dipende da un'azione collettiva urgente

[11 Agosto 2021]

Dopo la pubblicazione dell’IPCC Working Group 1 Report “Climate Change 2021: The Physical Science”, i Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici hanno avvertito che per loro quei dati significano che, se non si interviene, sono sull’orlo dell’estinzione come Paesi.

Secondo l’Alliance of Small Island States (AOSIS), che unisce 39 Paesi, il messaggio che arriva dagli scienziati che hanno realizzato il rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change «Conferma la necessità fondamentale per i governi di agire con urgenza e che non è troppo tardi per mantenere il riscaldamento a 1,5° C una volta intrapresa un’azione concertata».

Il presidente dell’AOSIS, l’ambasciatore di Antigua e Barbuda negli Usa, Aubrey Webson, ha commentato: «La cosiddetta “buona notizia” di questo rapporto è che non abbiamo ancora perso la nostra occasione di agire, che l’obiettivo che abbiamo concordato a Parigi è ancora “a portata di mano” e che le Small Island Nations hanno fatto bene a sostenerlo. Gli scienziati hanno condiviso il terribile avvertimento che ogni singola tonnellata di carbonio aggiunta all’atmosfera contribuirà a un riscaldamento più forte, ma anche che non è troppo tardi per frenare il peggio. La piena attuazione dell’accordo di Parigi è essenziale per mantenere vivo l’obiettivo degli 1,5° C e invitiamo le potenze mondiali a fare di più e a salvare vite e mezzi di sussistenza in questo momento».

In una dichiarazione congiunta, Mark Howden, vicepresidente IPCC e direttore dell’Institute for Climate, Energy & Disaster Solutions dell’Australian National University, e Morgan Wairiu direttore ad interim del Pacific Centre for Environment and Sustainable Development dell’University of the South Pacific e coordinatore degli autori IPCC per le Isole Salomone, sottolineano che la notizia che «Il mondo potrebbe riscaldarsi di 1,5° C entro i primi anni 2030, molto prima di quanto stimato in precedenza. È una notizia terribile per il Pacifico. Con temperature che superano gli 1,5° C, è probabile che le comunità del Pacifico subiscano impatti sempre più devastanti sui cambiamenti climatici. Il punto chiave del rapporto IPCC è che più ne sappiamo, peggio sembra. Il pianeta ora è già tra gli 0,8° C e gli 1,3° C più caldo rispetto ai tempi preindustriali, avvicinandosi spaventosamente alla soglia di 1,5° C. Questo riscaldamento ha già peggiorato le temperature estreme, come le ondate di caldo marine che causano lo sbiancamento dei coralli e le ondate di caldo sulla terraferma, con conseguenze pericolose per la salute umana. La temperatura e altri estremi climatici diventeranno più intensi, frequenti e appariranno in più località per ogni frazione di grado di riscaldamento del pianeta. Alcuni degli impatti peggiori saranno nel Pacifico. Particolarmente preoccupanti per la regione sono alcune delle analisi e delle proiezioni storiche sull’innalzamento del livello del mare contenute in questo nuovo rapporto IPCC».

Per Satyendra Prasad, ambasciatore delle Fiji e rappresentante permanente all’Onu, «Il rapporto è molto allarmante. Risulta superiore a dove tutti pensavamo arrivassero le stime … anticipa alcuni degli scenari catastrofici di innalzamento del livello del mare, perdita delle terre basse e possibile perdita di interi Paesi all’interno del secolo ai quali stavamo pensando nel Pacifico. Le tempistiche per queste cose saranno sicuramente molto più vicine. L’impatto del riscaldamento globale si fa sentire da anni in tutto il Pacifico. Inondazioni e tempeste catastrofiche si sono verificate con notevole frequenza: gli eventi da una volta ogni 50-100 anni si sono verificati ogni 10 anni. Immediatamente si può congetturare che cicloni catastrofici, supercicloni, siccità prolungata, diventeranno molto più frequenti e molto più intensi in tutte le piccole isole del Pacifico».

Howden e Wairiu confermano che «Nel Pacifico occidentale, i livelli del mare sono aumentati più velocemente che in qualsiasi altra parte del mondo tra il 1993 e il 2015 ed entro il 2050 continueranno a salire di ulteriori 0,10 – 0,25 metri, indipendentemente da una riduzione delle emissioni di gas serra. A meno che il mondo non agisca subito per ridurre le emissioni, entro il 2100 le comunità del Pacifico sperimenteranno impatti costieri estremi; in uno scenario ad alte emissioni, entro il 2100, un evento di inondazione costiera da una volta su 100 anni si verificherà ogni anno (o più frequentemente) nel 20% in più di località. Questo imminente innalzamento del livello del mare creerà eventi composti con altri fattori climatici. Sebbene si preveda che il Pacifico debba affrontare generalmente meno cicloni in caso di riscaldamento futuro, è probabile che diventino più intensi. Questo, insieme all’innalzamento del livello del mare, peggiorerà gli eventi di mareggiate già mortali in paesi come Fiji e Vanuatu. Inoltre, nonostante un previsto aumento delle precipitazioni con i futuri cambiamenti climatici nel Pacifico equatoriale, a causa dell’aumento delle temperature molte località dovranno probabilmente affrontare una maggiore scarsità d’acqua a causa dell’intrusione di acqua salata dall’innalzamento dei mari e tassi più elevati di potenziale evaporazione. Ad esempio, entro il 2050 si prevede un calo del 20% della disponibilità di acque sotterranee nelle isole degli atolli corallini degli Stati Federati di Micronesia (FSM). In uno scenario di innalzamento del livello del mare, la disponibilità di acque sotterranee fresche negli FSM potrebbe diminuire di oltre la metà a causa dell’intrusione di acqua oceanica e di eventi di siccità».

L’ambasciatrice di Antigua e Barbuda e negoziatrice capo per il clima dell’AOSIS, Diann Black-Layne, ha sottolineato che «I principali responsabili delle emissioni devono tenere conto dei danni inflitti dall’industria dei combustibili fossili, sapendo che ogni singola tonnellata di carbonio e ogni singolo dollaro speso per i combustibili fossili avrà un impatto negativo, L’azione a breve termine per mitigare il peggiore degli impatti climatici causati dall’uomo è cruciale e le barriere poste sulla nostra strada sono il risultato della lotta dell’industria dei combustibili fossili contro la perdita del suo potere. E’ un’industria che riceve sussidi annuali di oltre 600 miliardi di dollari per distruggere il nostro pianeta, mentre l’United Nations Climate Fund ottiene 2,4 miliardi di dollari all’anno per salvarlo. Dobbiamo ribaltare la situazione. L’IPCC conferma l’esperienza dei piccoli Stati insulari: che i cicloni si fanno più intensi e che il livello del mare si sta alzando, ma conferma anche che possiamo ancora arginare il peggio. Il fatto è che se continuiamo a riscaldarci fino a 1,5° C, dovremo ancora affrontare mezzo metro di innalzamento del livello del mare. Ma se evitiamo che il riscaldamento raggiunga i 2° C, possiamo evitare un innalzamento del livello del mare a lungo termine di 3 metri. Questo è il nostro stesso futuro, proprio lì, Mentre avanziamo verso la COP26, è essenziale che le potenze globali e i principali responsabili delle emissioni prestino attenzione alle prove scientifiche e agiscano per garantire un futuro equo e sostenibile per tutti noi».

Le Maldive sono il Paese meno elevato sul livello del mare al mondo e il loro ex presidente, e Mohamed Nasheed, ha denunciato: «Stiamo pagando con la nostra vita il carbonio emesso da qualcun altro. Le proiezioni dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell’Onu sarebbero devastanti per la mia nazione, portandola sull’orlo dell’estinzione».

Il primo ministro delle Fiji, Frank Bainimarama, ha scritto sul suo account Twitter che «Il nuovo rapporto IPCC mette le nazioni delle isole del Pacifico a 0,4 gradi Celsius dalla catastrofe esistenziale. Sappiamo cosa sta arrivando. Ancora più importante, sappiamo come fermarlo. Alla COP26 abbiamo bisogno di: drastici tagli alle emissioni entro il 2030. Emissioni net zero entro il 2050. Nessuna scusa».

Howdwn e Wairiu concludono: «I risultati di questo rapporto IPCC saranno in prima linea nelle discussioni alla prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow (COP26). I paesi del Pacifico, insieme ad altri piccoli stati insulari in via di sviluppo, guideranno la lotta per un mondo al di sotto di 1,5°C sostenendo aggiornamenti ambiziosi a tutti gli impegni nazionali. Lo faranno dando l’esempio: fissando obiettivi alti e unendoti sotto una visione comune: un mondo in cui non supereremo la linea di 1,5° C nei prossimi 10 anni, o mai. È vitale che l’Australia e altre nazioni non del Pacifico si uniscano a loro». Ma, come si può leggere oggi su greenreport.it, il premier liberal-nazionalista dell’Australia non sembra proprio intenzionato a farlo.

Un atteggiamento che potrebbe provocare una rottura tra il più grande Paese del Pacifico e i Piccoli Paesi del Blue Pacific Continen. Henry Puna, segretario generale del Pacific Islands Forum ha detto che «Di grande preoccupazione per il Blue Pacific Continen e il futuro delle nostre patrie insulari, è il fatto che il livello del mare potrebbe aumentare di 2 metri entro il 2100 e di 5 metri disastrosi entro il 2150. Il rapporto ha anche scoperto che gli eventi di livello del mare estremo che in precedenza si verificavano una volta in 100 anni potrebbero accadere ogni anno entro la fine di questo secolo. Per metterlo in prospettiva, questo comporterà la perdita di milioni di vite, case e mezzi di sussistenza in tutto il Pacifico e nel mondo. Siamo sull’orlo di una catastrofe climatica, con una finestra stretta per agire. I governi, il big business, i maggiori emettitori del mondo non possono più ignorare le voci di coloro che stanno già sopportando questa crisi esistenziale in corso. Non possono più scegliere la retorica rispetto all’azione. Semplicemente non ci sono più scuse. Le nostre azioni di oggi avranno conseguenze ora e in futuro per tutti noi».

Puna ha concluso: «Sappiamo cosa deve essere fatto, come avverrà e chi deve agire. Il 6th IPCC Assessment Report ci mostra che la scienza è chiara. Conosciamo la portata della crisi climatica che stiamo affrontando. Abbiamo anche le soluzioni per evitare il peggior impatto del cambiamento climatico. Ciò di cui abbiamo bisogno ora è la leadership politica e lo slancio per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. La COP 26 deve essere un punto di svolta per fornire importanti riduzioni delle emissioni e il necessario sostegno finanziario ai Paesi vulnerabili per costruire resilienza e adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici. Abbiamo solo un pianeta e un’ultima opportunità per assicurarne la sopravvivenza. Dobbiamo lasciare ai nostri figli in eredità il futuro. Il futuro zero-net del nostro unico Blue Pacific Continent e di questo pianeta blu è ancora, anche se a malapena, a portata di mano. Ma solo se il mondo intraprende un’azione climatica ambiziosa e decisiva, ora».